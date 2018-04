11 órától néptánc: a Székely Mikó Kollégium és a Váradi József Általános Iskola osztályai a Közösségi színpadon; Mihai Dițu Sakk Emlékverseny az Ifjúsági sátorban és Udvarban; Streetballverseny a Szent György téren (iratkozás a helyszínen 10.30-ig); játszó, hangzó, felfedező tárlatlátogatás Vinceffy Orsolya vezetésével a Székely Nemzeti Múzeumban; mentési akció bemutatása a Kovászna Megyei Hegyimentő Közszolgálattal a Bodok Szálló előtti téren; 12 órától Twister-vetélkedő az Ifjúsági Udvarban; célba lövés paintballpuskával az Ifjúsági Udvarban; Drum Street Trio – utcazene-fesztivál a Szent György téren; hagyományos Szent György-napi ökörsütés eredeti recept szerint, népzenei kísérettel a Best Western Hotel Park kertjében; 12.30-tól Őszirózsa Dalkör: régi népies, tréfás dalok a szülőföldről, karvezető: Venczel Anna, a Közösségi színpadon; 13 órától Kincskeresés Gyufaeladás (a KOVAKÖ szervezé­sében) az Ifjúsági Udvarban; Slam Poetry bajnokág (a KOVAKÖ szervezésében) az Ifjúsági sátorban és Udvarban; Dömdödöm – részlet Lázár Ervin Négyszögletű kerek erdő című könyvéből, a Plugor Sándor Művészeti Líceum III. B osztályának előadása a Közösségi színpadon; CommandArte – légtánc és cirkuszi mutatványok a kézműves vásárban; a Spontán zenekar a Szent György téren; 13.20-tól vidám versek: előadja Dancs Máté, a Székely Mikó Kollégium tanulója a Közösségi színpadon; 13.30-tól néptánc: a Székely Mikó Kollégium Néptáncegyüttesének előadása a Közösségi színpadon; 14 órától Élő honfoglaló vetélkedő (a KOVAKÖ szervezésében) az Ifjúsági sátorban és Udvarban; néptánc: az Ibolya, a Kék Virág és a Zöld Fenyő néptánccsoport előadása a Közösségi színpadon; Feri elesett – utcazene-fesztivál a kézműves vásárban; a Gyűszűvirág együttes a Szent György téren; felnőttek játszásra hívása: versfoltozás, versrajz, keresztöltés és gondolatfújás, 3D-s versleképzés, verslehívó koppintásra és sok más, érdekesebbnél érdekesebb interaktív elemet mutat be Kelemen Kálmán tárlatvezető a Székely Nemzeti Múzeumban; 14.40-től Fitness Move – Kangoo Jumps a Közösségi színpadon; 15 órától Vlogger-kerekasztal, fiatal vloggerek tapasztalatcseréje az Ifjúsági Udvarban; Fear Pong-bajnokság (a KOVAKÖ szervezésében) az Ifjúsági sátorban és Udvarban; a sepsibükszádi Vallató fúvószenekar a Közösségi színpadon; Soldiers Crew – akrobatamutatványok a kézműves vásárban; CommandArte – légtánc és cirkuszi mutatványok a Szent György téren; 15.50-től a brassói Sirülő Néptáncegyüttes marosszéki táncokat ad elő a Kösségi színpadon; 16 órától akadályverseny az Ifjúsági Udvarban; Dj-kerekasztal (a Pál Utcai Fiúk Egyesület szervezésében), háromszéki lemezlovasok tapasztalatcseréje az Ifjúsági Udvarban; a sepsiszentgyörgyi Tanulók Palotája és a Batyus Egyesület néptáncelőadása – közreműködnek: a Pinochio Napközi Otthon nagycsoportja, Mikes Kelemen Elméleti Líceum I. A osztályos tanulói, Székely Mikó Kollégium III. A és C osztálya, szotyori óvodások, mikóújfalusi Murgó Néptáncegyüttes – a Közösségi színpadon; a Spontán zenekar a Kézműves vásárban; Huckleberry Guys – utcazene-fesztivál a Szent György téren; Játéksziget az unitárius templom udvarán; 17 órától Road Six Sax (HU) a Kultúrkertben; táncház (a KOVAKÖ szervezésében) az Ifjúsági Udvarban; humorest az Ifjúsági Udvarban; Barbarossa Samba Group – utcazene-fesztivál a Kézműves vásárban; Feri elesett – utcazene-fesztivál a Szent György téren; Dimény-Haszmann Árpád költő kalauzolja az érdeklődőket Weö­res Sándor univerzumában a Székely Nemzeti Múzeumban; 17.30-tól közönségtalálkozó: Irina Rimes (RO) az Ifjúsági Udvarban; 18 órától Moson Big Band (HU) a Főszínpadon; a Művészeti és Népiskola Spam és Lunar Acoustic zenekarainak előadása a Közösségi színpadon; V8 trio – utcazene-fesztivál a Szent György téren; Hány út vezet Istenhez? – Szőke Imre (HU) előadása és beszélgetés a Málik József utca 6. szám alatt; Örömzenélés az unitárius templom udvarán; 19 órától magyarpalatkai népzene és néptáncok – előadják a magyarpalatkai hagyományőrző zenészek Codoba Florin vezetésével, valamint Both József és Both Zsuzsa (RO) a Kultúrkertben; Luppinger Attila gitáros előadása a Közösségi színpadon; Soldiers Crew – akrobatamutatványok a Szent György téren; 19.30-tól Irina Rimes (RO) a Főszínpadon; Mano & Friends- (RO) koncert az Ifjúsági Udvarban; Zöldi Lara könnyűzenei énekes műsora a Közösségi színpadon; 20 órától Barbarossa Samba Group – utcazene-fesztivál a Szent György téren; 20.45-től 4street- (RO) koncert az Ifjúsági Udvarban; 21 órától WellHello (HU) a Főszínpadon; Góbé zenekar (HU) a Kultúrkertben; CommandArte – légtánc és cirkuszi mutatványok a Szent György téren; táncház – közreműködik a palatkai cigányzenekar, valamint a Heveder és Folker együttes a Tamási Áron Színház előcsarnokában (belépő: 5 lej); 22 órától Soulwave- (HU) koncert az Ifjúsági Udvarban; 23 órától Anima Sound System (HU) a Főszínpadon; buli: Nick Havsen (RO) az Ifjúsági Udvarban; Voice of Nature: Frames of Mind: Bolivar, Kodeera (live), Dirty Culture, Kvark – house techno buli (jegyek elővételben a Tein Teaházban) az Ex-Dózsa Klubban.

Vasárnap

10 órától néptánc: a Délő cigány néptánccsoport előadása a kőröspataki Shagya lovarda és a Máltai Szeretetszolgálat támogatásával a Közösségi színpadon; Országos Bike Polo Bajnokság (szervező: Sepsi Bike Polo) a Babeș–Bolyai Tudományegyetem mögötti sportpályán; 11 órától Ida aerobic Kelemen Idával a Közösségi színpadon; játszó, hangzó, felfedező tárlatlátogatás Vinceffy Orsolya vezetésével a Székely Nemzeti Múzeumban; 11.30-tól a Sport-All Sport Klub Z DANCE táncszakosztályának előadása a Közösségi színpadon; 12 órától néptánc: Aprólábak Gyermek Néptáncműhely, Százlábacskák Ifjúsági Néptáncegyüttes és a Százlábú Néptáncegyüttes előadása, ének: Balázs Gergő és Steckbauer-Hanzi Réka a Közösségi színpadon; Soldiers Crew – akrobatamutatványok a Szent György téren; 13 órától néptánc és népdalok – a sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola diákjainak előadásán közreműködik: a Középajtai Néptánccsoport, Szentes Ágnes, Mátis Adrienn, György Hajnal-Csillag, Szilveszter And­rea, Deák Anett, Kiss Zselyke Boglárka, Pál Zsófia, Vékony Kitty, Rab Henrietta – kísérik a sepiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola népzeneszakos diákjai a Közösségi színpadon; CommandArte – légtánc és cirkuszi mutatványok a Kézműves vásárban; Drum Street Trio – utcazene-fesztivál a Szent György téren; Pro Urbe díjátadó ünnepség a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében; 14 órától Outsider Music Fest: United by Music (NL), Tordasi Szivárvány (HU), Ajkai Hangadók (HU), Fogyatékosok Otthona – Zsira (HU), Színvarázs (HU), Szent Anna Speciális Szakiskola (RO), Alpha Transilvana (RO), Iris Band – Iris néptánccsoport (RO), Kozmutza Flóra Hallássérültek Speciális Iskolájának jelölő kórusa (RO), Nicolae Colan Általános Iskola együttese (RO) a Közösségi színpadon; Feri elesett – utcazene-fesztivál a Kézműves vásárban; CommandArte – légtánc és cirkuszi mutatványok a Szent György téren; felnőttek játszásra hívása: versfoltozás, versrajz, keresztöltés és gondolatfújás, 3D-s versleképzés, verslehívó koppintásra és sok más, érdekesebbnél érdekesebb interaktív elemet mutat be Sántha Imre Géza tárlatvezető a Székely Nemzeti Múzeumban; 15 órától Barbarossa Samba Group – utcazene-fesztivál a Kézműves vásárban; 15.30-tól a Kézműves vásár tombolasorsolása a Kultúrkertben; 16 órától Canarro (HU) a Kultúrkertben; 16 órától sportoló kerekasztal, tapasztalt és kezdő sportolók tapasztalatcseréje az Ifjúsági Udvarban; Diáktanács kerekasztal-beszélgetés az Ifjúsági sátorban és Udvarban; Spontán zenekar – utcazene-fesztivál a Kézműves vásárban; Feri elesett – utcazene-fesztivál a Szent György téren; Rakd össze a Vallásszabadság festményét – az unitárius templom udvarán; 17 órától Spontán zenekar – utcazene-fesztivál a Szent György téren; Vargha Mihály képzőművész, múzeumigazgató vezet tárlatot a képpé váló hangok világában a Székely Nemzeti Múzeumban; 17.30-tól Lady & The Tramps (RO) a Főszínpadon; Trei Parale (RO) a Kultúrkertben; 18 órától koncert: Barbarossa Samba Group – a Szent György téren; Mit üzen ma nekünk a reformáció? – Bechtel Helmut Herman (HU) előadása, majd kötetlen beszélgetés a Málik József utca 6. szám alatt; 18.30-tól Simó Annamária- (RO) koncert az Ifjúsági Udvarban; 19 órától Szikora Róbert & R-GO (HU) a Főszínpadon; A bajusz – táncjáték Arany János költeménye nyomán, a Kónya Ádám Művelődési Ház Kincskeresők, Kincsek és Apró Kincsek Néptáncegyüttese, valamint a kisújszállási Nagykun Táncegyüttes közös előadásán muzsikál a Heveder zenekar a Kultúrkertben; 19.45-től Flashmob az Ifjúsági Udvarban; 20 órától Saint George Got Talent döntő az Ifjúsági Udvarban; 20.40-től Szent György-napi tombolasorsolás a Főszínpadon; 21 órától táncok, szokások – táncos zenés barangolás Erdély tájain az Ördögtérgye táncegyüttes (RO) előadásában a Kultúrkertben; Alphaville (DE) a Főszínpadon; 22.15-től tűzijáték a Főszín­padon.

Állandó programok

Április 28–29-én 11–18 óráig Szent György-napi gyermekváros az Erzsébet parkban; 10–19 óráig Kézműves vásár a Háromszéki Népművészeti és Kézműves Egyesület és az Erdélyi Művészet és Örökség Egyesület szervezésében a Kós Károly, valamint a Gróf Mikó Imre utcában; őstermelői vásár a Gróf Mikó Imre utcában; Mese és valóság: Sinka Zita babakiállítása (hétfőn, szerdán és csütörtökön 16–18 óráig, kedden, pénteken, szombaton és vasárnap 11–17 óráig a református egyház nyugdíjintézetében (Olt utca 8. szám); kézműves sörök és pálinkák kavalkádja: hazai és határon túli sör- és pálinkafőzők termékbemutatói (személyesen is találkozhatnak a pálinka- és sörfőzés mestereivel) – a Szimplában; csütörtöktől vasárnapig unitárius sátor a templom Kós Károly utcai bejárata előtt, állandó programok a templom udvarán és tanácstermeiben: gyerekfoglalkozások, arcfestés, kézműveskedés, Mesekuckó.