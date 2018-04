Utóbbiakról Ramon Grosos elmondta, harmincegy festményből álló sorozat részei, melyek egy, a megyeszékhely szomszédságába tervezett új épületbe kerülnek majd. Mint fogalmazott, festményei főként közösségi oldalán követhetőek, ő maga nem hajt kiállítások szervezésére.

A negyvenesztendős, sepsiszentgyörgyi származású alkotó közgazdásznak tanult, de olaszországi mesteri képzése során rájött, a festészet jobban érdekli, viszont a műalkotások menedzsmentjével kapcsolatos ismereteit hasznosítani tudja. Korábban dolgozott közgazdászként is, ma már csak festészettel és belső tervezéssel foglalkozik. Mint mondta, a megyeszékhelyen is bemutatkozott pár alkalommal, képei olaszországi, európai, amerikai galériákba is bekerültek. Mostanában aktokat fest, de fontosnak tartja a fiatal tehetségek felkarolását is.