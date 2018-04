TANFELÜGYELŐSÉGI UTASÍTÁS. Felszólította a tanfelügyelőség a Hargita megyei iskolák vezetőit, tartsák be a vonatkozó rendelkezést: az iskolák homlokzatára a törvény által szabályzott zászlókon kívül semmilyen más lobogót nem szabad kitűzni. Említett jogszabály azt is kimondja, hogy az általános és a középiskolás diákoknak tanítás előtt az iskolában kötelező módon el kell énekelniük a román nemzeti himnuszt. A tanfelügyelőség átirata szerint az iskolák vezetőségének kell gondoskodnia arról, hogy a nemzeti lobogó ki legyen tűzve az intézmény homlokzatára, illetve annak lecseréléséről, amennyiben nincs megfelelő állapotban. Görbe Péter főtanfelügyelő szerint az elmúlt időszakban különböző bejelentéseket kaptak a Hargita megyei iskolákra kitűzött zászlókra vonatkozóan, névvel és névtelenül is. Mint mondta, az év elején is küldtek hasonló figyelmeztetést, ám a szabályokat nem tartják be mindenhol. Megjegyezte: kitehet bárki bármit, de azt a saját felelősségére. A székely zászlók kitűzését firtató kérdésre a főtanfelügyelő nem kívánt nyilatkozni. (Székelyhon)

ELKERÜLNI A PARÁDÉT. Egy törvénytervezet megtiltaná, hogy a tanügyi alkalmazottak gyerekeket szerepeltessenek a politikusok tiszteletére szervezett rendezvényeken. A javaslatot Ovidiu Raeţchi liberális párti képviselő nyújtott be, aki elmondta: a tervezet a 2004-es gyermekjogvédelmi törvényt módosítaná, és megtiltaná a tanügyi alkalmazottaknak, edzőknek, hogy olyan művészeti, kulturális vagy sporteseményeken szerepeltessék a gyerekeket, amelyeket közjogi méltóságok, politikusok, hivatalos személyek tiszteletére szerveznek. Azokon az eseményeken, amelyeken közjogi méltóságok, politikusok, hivatalos személyek is megjelennek, csak akkor szerepelhetnek gyermekek, ha a tanügyi alkalmazott vagy edző előzőleg részletes írásbeli tájékoztatást küld a szülőnek a rendezvényről, és a szülő írásban beleegyezik, hogy gyermeke szerepelhet a leírt programban – áll a jogszabálytervezetben. A törvényjavaslat 1000 és 2500 lejes bírságot róna ki azokra, akik áthágják ezt a rendelkezést. (Marosvásárhelyi Rádió)

REPEDÉS OKOZOTT RIADALMAT. Az utastér egyik ablakán keletkezett repedés miatt csütörtökön felszállás után egy órával visszatért a bukaresti Henri Coandă Repülőtérre a Tarom légitársaság barcelonai járata. Az állami légitársaság közlése szerint a 105 utas biztonsága egy pillanatig sem forgott veszélyben. (Agerpres)