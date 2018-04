A gyermekváros a tavalyihoz hasonló, kreatív és ötletes játékok egyvelege, melyet 4–11 éveseknek ajánlanak, mintegy ellensúlyozva a Bodok Szálloda előtti szokványos bóvlit. 2017-ben figyelemre méltó érdeklődés övezte a kezdeményezést, kilencszázan fordultak meg az akkori Szentgyörgy-tanodában. Az apróságoknak most is több, Mátyás királyhoz kapcsolódó tematikus feladatot kell megoldaniuk, s a végén, ha sikeresen teljesítettek, Mátyás király vasárnap 16 órakor lovaggá is üti őket.

A gyermekváros természetesen elképzelhetetlen Szent György lovag és a sárkány nélkül, de tegnap még csak annyi derült ki, veszélybe került a város, ám nem tudni, merre bujkál a sárkány. Ma délelőtt viszont megjelenik a szörnyeteg, Vetró Barnabás sepsiszentgyörgyi képzőművész lila vászonból készült jókora sárkányát 11 órakor a játszótér és a zenepavilon közötti dombon feszíti ki.

A méretes, 12 méter széles, mintegy 6 méter magas textíliából a gyermekek kivágnak egy-egy darabot – „egy sárkánypikkelyt” –, s addig nyesik, amíg el nem fogy. Ollójukkal valójában egyenként győzik le a sárkányt, majd a kis vászondarabkából Mátyás korabeli, címeres zászlót készítenek. A gyermekváros próbatételeire udvari bolond toborozza az érdeklődőket, a móka ma este hat óráig tart, s holnap 11 órakor újrakezdik, egészen délután négy óráig.