Szóval, pótkulcs. Megkérdezem a másolóban, hogy biztosan fog találni? „Persze”. Másnap visszamegyek: „Nem nyit’’. Újracsiszolják, tökéletes. Mint kés a vajban. Elég hülyén parkoltam, gyorsan el kéne húzni. Indítanék, de csak egy bártortalan kis burrogás. Na, még egyszer! Felhorkan a motor, semmi. Nekifutok párszor, reménytelen. Csakhogy tőlem se ki, se be a tömbház parkolójába. Már mutogatnak, idegesen próbálnak megkerülni. Nem győzök mosolyogva elnézést kérni: „Tudom. Bocsi, bocsi, máris....’’. Mese nincs, hívom a szerelőt!

Hívnám, ha nem hagytam volna apámnál a telefonomat. Jó, nyugi! A húgomat megkérem, hozza el a telefonomat, hogy tudjam hívni a szerelőt. Csakhogy nem tudom fejből a húgom számát. Ja, és milyen telefonról? Beülhetnék egy taxiba, elhozhatnám a telefonomat. De nem hagyhatom itt az autót. Pont ott áll keresztben, ahol nem kéne. Na, most mi lesz? Mintha kerülgetne a pánik...

Megvan! Amikor költöztem, innen nem messze rendeltem a függönykarnisokat egy nagyon kedves embertől. Elkérem a telefonját! „Jó napot kívánok, emlékszik rám?” – „Hogyne.” Elhadarom, hogy mi van. Mosolyog, ideadja a telefonját, hívom apámat a vezetékesen, hogy adja a húgomat, hogy igen... A kedves férfi megkérdi, hol az autóm. Bezárja a boltot, velem jön. Én beülök, tekerem a kormányt, ő eltolja az útból. Nem győzöm köszönni. „Semmiség”, csak szóljak, ha valamiben még segíthet.

Megérkezik a húgom, az öcsém. Egész rohamosztag. A szerelőm nem veszi fel a telefont. Gyűlnek az emberek. (Jó kis ideje szolgáltatjuk a műsort.) Mindenki segíteni akar. Autószerelők számai kerülnek elő, telefonálgatnak. Végül előkerül az „én” Lajosom. Mindjárt küld valakit a kulcsért, menjek haza nyugodtan, később autószállítóval beviszik a műhelybe. Halleluja! Beesteledett, de megnyugodtam. Átadom a kulcsot egy másik kedves embernek. Megköszönök mindenkinek mindent, hazamegyünk. A testvéreim velem! És mennyi segítőkész ember! Nem vagyok egyedül a bajban. Szép az élet! Jó nap volt ez mégis.

Reggel hív a szerelő: „Van másik kulcs?” Van, a régi. Na, vigyem be! Az autónak semmi baja. Az új kulcsban nincsen csipp (mi a csuda az?), azért nem indult. Kifizetem a szállítást, megköszönöm itt is. Röhögök magamon.

Azért jó nap volt mégis a tegnap!