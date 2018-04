Idén 435 szaladó állt rajthoz a hagyományos utcai futóversenyen, akik 37 romániai településről érkeztek Háromszék fővárosába, de voltak résztvevők Magyarországról, Ausztriából és az Amerikai Egyesült Államokból is.

A viadal legfiatalabb versenyzője a 2015-ben született szentgyörgyi Szép Gellért, míg a legidősebb a 84 éves gyulafehérvári Sufleşel házaspár, Emil és Margareta volt.

A gyerekek nyílt versenyének díjait a sepsiszentgyörgyi Rotary Klub ajánlotta fel, és Farkas Bertalan magyarországi űrhajós adta át.

Eredmények: l 8 év alatt, lányok: 1. Vári Hanga (Sepsiszentgyörgy), 2. Tulit Eszter (Sepsiszentgyörgy), 3. Deák Anna (Mikóújfalu); fiúk: 1. Petres Incze Kolos (Fotosmartonos), 2. Babos Barabás Áron (Sepsi), 3. Victor Simniceanu (Sepsi) l 8–9 év, lányok: 1. Anamari Luduş (Négyfalu), 2. Romfeld Fanni (Gyergyószentmiklós), 3. Márton Jázmin (Szentkeresztbánya); fiúk: 1. Gabriel Baciu (Medgyes), 2. Simon Levente (Sepsi), 3. Vitályos Gellért (Sepsi) l 10–11 év, lányok: 1. Vanesa Giagu (Medgyes), 2. Vitályos Orsolya (Sepsi), 3. Pál Boglárka (Gyergyó); fiúk: 1. Mihály Szabolcs (Kézdivásárhely), 2. Marin Eduard (Sepsi), 3. Kovács Natán (Brassó) l 12–13 év, lányok: 1. Albu Andreea (Medgyes), 2. Alisia Sălceanu (Brassó), 3. Balázs Barbara (Gyergyó); fiúk 1. Bogdan Bari (Brassó), 2. Ianis Tudoran (Medgyes), 3. David Doroga (Medgyes) l 14–15 év, lányok: 1. Iulia Mărginean (Medgyes), 2. Daria Mărginean (Medgyes), 3. Veress Hanna (Sepsi); fiúk: 1. Teodor Coman (Brassó), 2. Alexandru Oroian (Medgyes), 3. Alexandru Ifrim (Sepsi) l 16–19 év, lányok: 1. Silvia Obrejan (Medgyes), 2. Păcurariu-Nagy Diana (Sepsi), 3. Török Eszter (Csíkszereda); fiúk: 1. Koós Loránd (Sepsi), 2. Antal Dániel (Tekerőpatak), 3. Kerekes Hunor (Nagyborosnyó) l 20–29 év, nők: 1. Magyarosi Orsolya, 2. Szűcs Noémi, 3. Szőcs Emőke (mindannyian szentgyörgyiek); férfiak: 1. Gheorghe Şurlea (Brassó), 2. David Becica (Brassó), 3. Andrei Rotaru (Buzău) l 30–39 év, nők: 1. Borsos Mónika (Sepsi), 2. Pataki Enikő (Egyesült Államok), 3. Doczi Linda (Sepsi); férfiak: 1. Kelemen Péter (Sepsi), 2. Márton Szabolcs (Szentkeresztbánya), 3. Bartha Árpád (Sepsi) l 40–44 év, nők: 1. Maria Herman (Medgyes), 2. Diana Luduşan (Négyfalu), 3. Silvia Suciu (Sepsi); férfiak: 1. Pulugor József (Sepsi), 2. Ştefan Lihaciu (Brassó), 3. Romfeld László (Gyergyó) l 45–49 év, nők: 1. Simon Rita Tünde, 2. Dombi Tünde, 3. Nagy Katalin (mind Sepsiről); férfiak: 1. Adrian Mezdrea (Brassó), 2. Préda Imre (Sepsi), 3. Kátai Ferenc (Sepsi) l 50–54 év, nők: 1. Erkine Mónika (Várpalota, Magyarország), 2. Szőcs Emese (Sepsi), 3. Lungu Olga (Bodok); férfiak: 1. Niculae Florea (Găieşti), 2. Szőcs Domokos (Sepsi), 3. Vajna Miklós (Sepsi) l 55–59 év, nők: 1. Szabó Irén (Sepsi), 2. Nagy Ella (Sepsi); férfiak: 1. Ilie Spinachi (Csík), 2. Gheorghe Ganea (Sepsi), 3. Gheorghe Apostol (Găieşti) l 60–64 év, nők: 1. Grépály Gizella (Sepsi), 2. Madarász Enikő (Gyergyó), 3. Tamás Ágnes (Várpalota); férfiak: 1. Joca Martin Benchea (Bákó), 2. Imre István (Csík), 3. Tankó Vilmos (Sepsi) l 65–69 év, nők: 1. Páll Erzsébet (Sepsi); férfiak: 1. Augustin Covaciu (Sepsi), 2. Molnár János (Tekerőpatak) 3. Bartalis László (Gyergyó) l 70–74 év, nők: 1. Margareta Sufleţel (Gyulafehérvár); férfiak: 1. Marian Tănăsie (Piteşti), 2. Benő Zoltán (Csík), 3. Martos Péter (Várpalota) l 75–79 év, férfiak: 1. Anton Ionescu (Găieşti), 2. Ioan Burlacu (Jászvásár) l 80 év felett, férfiak: 1. Ilie Ivanovici (Găieşti), 2. Vasile Moldovan (Szamosújvár), 3. Emil Suflețel (Gyulafehérvár) l nyílt verseny, gyerekek/lányok: 1. Iulia Mărginean, 2. Daria Mărginean, 3. Albu Andrea; fiúk: 1. Teodor Coman, 2. Alexandru Oroian, 3. Dumitru Ifrim; felnőttek/nők: 1. Silvia Obrejan, 2. Păcurariu-Nagy Diana, 3. Török Eszter; férfiak: 1. Gheorghe Şurlea, 2. David Becica, 3. Andrei Rotaru. Az esemény támogatói: Sepsiszentgyörgyi Rotary Klub, Ervin Impex, Bani Market, Alka Co., Tymbark Maspex Románia, Lucifer, Metal Group (kiemelt), Aluco, Choco Pack, Audit Cont Consulting, Arix, Tein, Pro-Sol-Com, Kandi, BMZ, dr. Mester-Nagy Ildikó, Condenz, Bagoly Miklós Levente, Bon Sweet Bon, TehnoStar, D-Toys, Tribel FF, Nali Com, Modern House, Baumeister, Masterpack, Melka, Angelo Express, Romill.

Streetball. A Szent György Napok másik rendszeres vetélkedője az utcai kosárlabdatorna, amelyet idén is nagy érdeklődés övezett. A nagy hőség ellenére huszonnyolc csapat küzdött meg az Ária cukrászda és a Big Mama Pub közötti útszakaszra felrajzolt pályákon. Az eredmények: S U10, vegyes: 1. Mágusok (David Văcaru, Dézsi Aba, Zoltáni Ákos), 2. Villám kosárlabda (Váncsa Klára, Apor Ilka, Botos Kincső, Holló Abigél), 3. Zöld-fehér kenguruk (György Boglárka, Aczél Zsófia, Péter Boglárka, Simon Anita) S U12, vegyes: 1. Sepsi Girls (Tulit Barbara, Máthé Orsolya, Vízi Izabella, Boga-Kiss Tekla), 2. Sepsi Kings (Kovács Patrik, Cristian Ţifrea, Crişan Mátyás), 3. Kakkaók (Nemes Gréta, Biszok Henrietta, Kernászt Sára) S U15, fiúk: 1. Only Volley (Lozsádi Hunor, Toró Csongor, Szilágyi-Nagy Nándor), 2. Mit tudom én (Száraz Trisztán, Váncsa Áron, Dobrán Samu), 3. Kings (Czompók Bence, Bukur Tamás, Balló László, Duka Máté); lányok: 1. Kexek (Nemes Gréta, Kádár Johanna, Botos Petra), 2. Nyúlósokk (Berekméri Boróka, Szabó Dorka, György-Burián Bíborka, Szász Hanna Nóra), 3. Nekk (Veress Kincső, Székely Nikolett, Mátyás Emese) S nyílt: 1. Kings on the Street (Jankó Attila, Urus Norbert József, Téglás Etele, Székely Norbert), 2. Corona (Raul Franzolas, Bogdan Damian, Gotsman Szabolcs, Vladimir Ţârlea), 3. Mask Off (Dragoş Năstăsescu, Bogdan Stanciu, Domokos Rajmond, Rareş Răzvan Apostolescu).

Bajnokünneplés. Hatalmas tömeg fogadta szombat késő este a Szatmárnémetiből hazaérkező aranyos lányainkat, akik összesítésben 3–1-re nyerték meg a kosárlabda női Nemzeti Liga 2017–2018-as idényének döntőjét. Mint ismeretes, a zöld-fehérek az itthon simán megnyert két mérkőzés után elvesztették az első szatmári összecsapásukat a VSK ellen, viszont pénteken a párharc negyedik meccsét már nem engedték ki a kezükből, és zsinórban harmadik alkalommal lettek a sportág királynői. A már többszörös bajnok Sepsi-SIC a magyarországi Wellhello együttes koncertje után vette birtokba a Szent György Napok Főszínpadát, s játékosaink hatalmas hangzavar közepette mutatták be az elsőségért járó serleget. A remek hangulatról – többek között – ezúttal is a Székely Légió gondoskodott, amely a megszokott rigmusokkal és óriási vastapssal üdvözölte a címvédő hősöket. Szólt a Szentgyörgy a mi városunk..., zúgott a Bajnok lett a székely város, elhangzott a székely himnusz és az Ismerős Arcok Nélküled című dala, és mindenki diadalittasan és felszabadultan ünnepelte a sepsiszentgyörgyi kosárlabdázók harmadik bajnoki sikerét. Még egyszer: szép volt, lányok!