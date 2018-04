A versenyen 5 kilométer futást, 20 kilométer kerékpározást és újabb 2,5 kilométer szaladást kellett teljesíteniük a résztvevőknek. Sepsiszentgyörgyről Dániel Attila, Imreh László és Madaras Dániel is rajthoz állt, előbbi az open kategóriában a dobogó legalacsonyabb fokára is felállhatott annak ellenére, hogy biciklizés közben nagyot esett, míg a 20–29 éves korosztályban a második helyre volt elengedő az időeredménye. „Számomra nagyon jól indult a verseny, egy jól sikerült futás után másodikként érkeztem be a depóba Ciprian Bălănescu után, és a folytatásban egy darabig a kerékpározás is pozitívan alakult, mert Bogdan Damian és én perceken belül Bălănescu nyomában voltunk. Sajnos, a második próba első körében a poros út következtében az egyik kanyarban estem, így lemaradtam Ciprian és Bogdán mögött, és a felhalmozott hátrányomat már nem sikerült ledolgoznom. Végül a harmadik helyen fejeztem be a megmérettetést 56:40 perces idővel. Köszönöm a szponzorok és Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala támogatását” – értékelt Dániel Attila.

Imreh László számára még javában tart a felkészülés a triatlonszezonra, viszont versenyhelyzetben akarta kipróbálni, hogy hányadán is áll. A sportoló az openben a 12. helyen ért célba, és a 20–29 éves korosztályban ötödik lett, Madaras Dániel pedig a tizennegyedik, a korosztályában viszont a 6. pozíciót szerezte meg. „Nagyon gyors verseny volt, a sprinttáv nem az én erősségem, de kíváncsi voltam, hogy a felkészüléssel hol állok. Elégedett vagyok az eredményemmel, viszont a következő hetekben még keményebben fogok dolgozni, hiszen hamarosan kezdődik a triatlonidény, és a lehető legjobbat szeretném kihozni magamból. Köszönöm a Sepsi Rekreatív, a Dr. Lenkei és a Nutritiva támogatását” – mondta Imreh László.

Eredmények, Pegas Duatlon Buftea: n open: 1. Ciprian Bălănescu 53:34 perc, 2. Bogdan Damian 53:37, 3. Dániel Attila 56:40... 12. Imreh László 1:01:18 óra... 14. Madaras Dániel 1:01:59 n férfi 20–29 éves korosztály: 1. Bogdan Damian 53:37 perc, 2. Dániel Attila 56:40, 3. Mihail Chindriș 59:43... 5. Imreh László 1:01:18 óra, 6. Madaras Dá­niel 1:01:59. (miska)