Az alsóházi rájátszásban veretlen Sepsi OSK ma 18 órától ismét telt ház előtt léphet pályára a 7. fordulóban a playoutban listavezető Dinamo ellen a sepsiszentgyörgyi stadionban. A mérkőzést a Digi Sport 1, a Telekom Sport 1, a Look TV, a Marosvásárhelyi Rádió és a Kolozsvári Rádió élőben közvetíti.

A mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón elhangzott, a szervezők minden szempontból készen állnak az élvonalbeli mérkőzésre, amelyre előreláthatólag nagy számban érkeznek magyarellenességükről híres fővárosi szurkolók is. Ennek tudatában a szentgyörgyi klub vezetősége arra kéri a hazai közönséget, hogy higgadt magatartást tanúsítva, ne válaszoljon az esetleges provokációkra. A rendfenntartó erők is felkészülten várják a Dinamo-szurkolókat, és szigorú intézkedésekkel igyekeznek megakadályozni a rendbontást. Csinta Samu klubigazgató minden körülmények között a szentgyörgyi közönség fegyelmezettségére számít, mert eddig is bebizonyították, képesek civilizáltan viselkedni.

A Sepsi OSK és a Dinamo az alapszakaszban kétszer találkozott, a Kovászna megyei csapatnak eddig nem sikerült legyőznie a fővárosi együttest, az odavágóban 1–0-ra, a visszavágóban pedig 3–0-ra nyertek a bukarestiek. A playoutban Eugen Neagoe csapata az egyedüli veretlen, hiszen két győzelem és négy döntetlen a mérlege, míg a Florin Bratu irányította csapat öt győzelem mellett mind­össze egyszer kapott ki. Az előző játéknapon a piros-fehérek döntetlent játszottak (2–2) az FC Botoşani vendégeként, a fővárosiak pedig hazai környezetben 1–0 arányban nyertek a Temesvári Poli ellen.

„Számunkra minden mérkőzés egyforma, függetlenül attól, hogy a Dinamo csapatával vagy az utolsó helyezettel játszunk. A cél pedig ugyanaz, mint legutóbb a Botoşani ellen. Bíztunk abban, hogy három ponttal fogunk hazatérni, de az utolsó pillanatokban nem koncentráltunk kellőképpen, és elhullattunk két pontot, amely már a kezünkben volt. Remélem, ezúttal nem fogunk izgulni a hosszabbítás perceiben, mert azon leszünk, hogy már a kilencven perc alatt eldöntsük a mérkőzést. Eddig veretlenek vagyunk a rájátszásban, és ezt szeretnénk megőrizni, akár a bajnokság végéig is” – mondta Eugen Neagoe.

A piros-fehérek középpályása, Milovan Petrović az előző fordulóban az FC Botoşani ellen megszerezte első gólját a román élvonalbeli bajnokságban, viszont az öröme nem volt felhőtlen, hiszen a három pontot nem sikerült begyűjteniük. A macedón labdarúgó a Dinamo ellen nehéz mérkőzésre számít, úgy véli, ellenfelük jó formában futballozik, a szentgyörgyi csapat játékosai pedig egy minimális tisztelettel és teljes komolysággal viszonyulnak a találkozóhoz, mert fontos, hogy a lehető legjobb eredményt érjék el. A játékosok is tisztában vannak vele, hogy telt ház előtt fognak játszani, és mindent megtesznek a győzelem érdekében, hiszen szeretnék, ha a szurkolók boldogan távoznának a stadionból.

A klub hivatalos közleményben kéri a szurkolókat, hogy a mérkőzés során ne üljenek fel az ellenfél táborából érkező bármilyen provokációnak, maradjanak higgadtak, de azonnal jelezzék a rendfenntartó szerveknek, ha környezetükben bármilyen rendbontást vagy arra irányuló kísérletet észlelnek. Ugyanakkor mindenkit felkérnek, hogy támogassa az adománygyűjtést, amelyet egy 18 éves rákbeteg fiatalember külföldi gyógykezelésére kezdeményezett a Székely Légió. A mérkőzésen adománygyűjtő dobozokat helyeznek ki.

További eredmények: playoff: Craiova–FC Viitorul 3–3 (gólszerzők: Mitriţă 24., Băluţă 45., 57., illetve Cicâldău 15., Ganea 46., 55.), a FCSB–Kolozsvári CFR mérkőzést tegnap este lapzárta után rendezték, az Astra Giurgiu–Jászvásári Poli találkozóra ma 20.45-től kerül sor. Playout: FC Voluntari–Bukaresti Juventus 0–1 (gsz.: Gheorghe 58. – tizenegyesből), Temesvári Poli–Concordia Chiajna 1–0 (gsz.: Dră­ghici 90+3.), Medgyesi Gázmetán–FC Botoşani 2–1 (gsz.: Rondón 30., Constantin 66., illetve Axente 62.). (miska)