A mérkőzés kezdetén emberelőnybe került a magyar együttes, és élt is a lehetőséggel, hiszen a 4. percben Bodó Christopher közelről talált be a brit kapuba. A kiegyenlített harmad végét megnyomta a magyar együttes, de a szünet előtt nem változott az eredmény. A második húsz percben is koncentráltan kezdtek a magyarok. A Jarmo Tolvanen irányította csapat uralta a játékot, és többször is csak kevés hiányzott az újabb gólszerzés lehetőségig. A harmad végén emberelőnybe kerültek a britek, de a hátrányt különösebb izgalom nélkül kivédekezte a házigazda.

Egygólos magyar előnnyel fordultak a felek a záró felvonásra, ám alig két perccel később már kettővel vezettek a házigazdák: Hári János passzolt Erdély Csanád elé, aki közelről nem hibázott. A játékvezetők hosszasan visszanézték az esetet, mert a pakk Erdély jobb válláról került a kapuba, ám végül megadták a találatot. A kétgólos hátrány nem fogta meg a briteket, sőt, beszorították a magyar csapatot. Az utolsó tíz perchez közeledve Vay Ádám védett bravúrosan, ám Robert Dowd lövésénél már ő sem tudott menteni.

A vb utolsó öt percét újabb Vay-védés vezette fel, a hajrában pedig mindkét csapatnál sok volt a technikai hiba, a tét rányomta bélyegét a játékra. Három és fél percen belül Varga Arnold kénytelen volt elhagyni a játékteret akadályozásért, kisvártatva viszont Hári végezhetett el büntetőt, de a kapus védett. Az utolsó percben kapus nélkül támadtak a britek, és 15,8 másodperccel a vége előtt egyenlítettek Robert Farmer góljával.

A vb első három a három elleni hosszabbítása következett. A ráadásban a magyarok sorra dolgozták ki a helyzeteket, de nem éltek velük. A szétlövésben Erdély, Sarauer Andrew, Sebők Balázs, valamint Hári is hibázott, Bodó értékesítette lehetőségét, míg a túloldalon Farmer, Ben O’Connor jól célzott, Liam Kirk és Dowd próbálkozását hárította Vay, így a britek nyerték a párharcot, és azt a bravúrt vitték végbe, hogy két év alatt két osztályt ugrottak, és most 24 év után szerepelhetnek ismét a legjobbak között.

A magyarok hajszál híján hazai pályán vívták ki, hogy 2009 és 2016 után újra az A-csoportban szerepeljenek.

Az első két helyen zárt brit és olasz válogatott feljutott a 16 csapatos elitbe, amelynek küzdelmeit Pozsonyban és Kassán rendezik, az utolsó lengyel csapat pedig a divízió I/B-ben szerepel, míg a szombaton zárult kaunasi divízió I/B világbajnokságról a házigazda litvánok jutottak a divízió I/A-ba.

A világbajnokság végeredménye: 1. Nagy-Britannia 11 pont, 2. Olaszország 9 pont, 3. Kazahsztán 9 pont, 4. Magyarország 7 pont, 5. Szlovénia 6 pont, 6. Lengyelország 3 pont.