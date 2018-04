A kék-fehér mezesek a szombati mérkőzést megelőzően három döntetlent játszottak és öt vereséget szenvedtek el 2018-ban, így tavaly december óta először nyertek a bajnokságban. Nyolc pont volt a moldvaiak előnye a találkozó előtt, de a felső-háromszékiek hármat ledolgoztak. A kézdivásárhelyiek az első félidőben már kétgólos előnyre tettek szert, a 23. percben Kurtuly Róbert volt eredményes, majd a 34. percben Tankó Zsolt is feliratkozott a gólszerzők listájára. A házigazda szünet után is mezőnyfölényben játszott, így a 62. percben Marius Ştefănescu révén megérdemelten szerezte meg harmadik találatát, majd a 76. percben Teodor Vlădulescu állította be a végeredményt.

A Kézdivásárhelyi SE ebben az idényben még három mérkőzésen lép pályára, szombaton 18 órától a hetedik helyen álló Bucovina Rădăuţi vendége lesz, majd május 8-án a Darabani látogat a Sinkovits Stadionba, és május 11-én a Paşcani otthonában játszik, illetve az utolsó két fordulóban játék nélkül kapja meg a győztesnek járó három pontot.

Elúszni látszik az FK Csíkszereda feljutási esélye, hiszen a Bálint László György irányította csapat a 83. percig vezetett hazai pályán, de nem tudta megnyerni a rangadót a Galaci Oţelul ellen. A pontosztozkodás egyik gárdának sem jó, mivel a listavezető Aerostar begyűjtötte a három pontot a Sporting Lieşti otthonában, és öt fordulóval a bajnokság vége előtt jelentős előnyre tett szert: öt ponttal vezet az Oţelul, héttel a Csíkszereda előtt.

További eredmények: Roman–Székelyudvarhelyi FC 0–1, Paşcani–Darabani 0–0, Sporting Lieşti–Bákói Aero­star 0–4, FK Csíkszereda–Galaci Oţelul 1–1, Valea Mărului–Bucovina Rădăuţi 0–3 (zöldasztalnál), a Barcarozsnyó–Szászhermányi FC mérkőzést május 2-án játsszák.

A rangsor:

1. Aerostar 18 4 2 71–16 58

2. Oţelul 15 8 1 50–13 53

3. Csíkszereda 15 6 2 55–23 51

4. Lieşti 12 4 7 42–24 40

5. Szászhermány 11 4 8 41–21 37

6. Roman 11 4 8 47–34 37

7. Rădăuţi 11 4 8 32–20 37

8. Barcarozsnyó 10 6 6 35–21 36

9. Focşani 9 8 7 42–29 35

10. KSE 8 6 9 55–39 30

11. SZFC 9 2 13 36–42 29

12. Darabani 7 5 11 34–42 26

13. Paşcani 4 2 17 22–57 14

14. Valea Mărului* 2 1 20 26–67 7

15. Metalosport** 0 0 23 2–142 -12

* tavasszal visszalépett

** a szövetség kizárta

A 26. forduló (május 4–5.): Székely­udvarhelyi FC–FK Csíkszereda, Bucovina Rădăuţi–Kézdivásárhelyi SE, Focşani–Roman, Galaci Oţelul–Barcarozsnyó, Szászhermányi FC–Sporting Lieşti, Galaci Metalosport–Paşcani 0–3 (zöldasztalnál), Darabani–Valea Mărului 3–0 (zöldasztalnál), a Bákói Aero­star áll. (miska)