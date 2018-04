A Győri Olimpiai Sportpark edzőcsarnokában megrendezett viadalon 59 anyaországi sportegyesület 178 birkózója szállt harcba a bajnoki érmekért, köztük ott volt a sepsiszentgyörgyi birkózó, Kertész Mátyás is, aki ezúttal a Budapest Honvéd színeiben lépett szőnyegre. Tehetséges sportolónk édesapjától tudjuk, hogy Mátyás három győzelem után jutott a súlycsoport döntőjébe, ami nem sikerült valami jól, és így be kellett érnie az ezüstéremmel. Valljuk be, ez az érem is szépen csillog, az eredményhez pedig csak gratulálni lehet. Szép volt!

Eredmény (magyar bajnokság, 52 kg): 1. Kiss Benedek (Szegedi VSE), 2. Kertész Dávid (Budapest Honvéd), 3. Kovács Gábor (Esztergom) és Dely Marcell (UTE). (tif)