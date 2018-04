A négyszeres világbajnok, címvédő Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte tegnap az Azeri Nagydíjat, ezzel a vb-pontversenyben átvette a vezetést a most negyedikként záró, szintén négyszeres vb-győztes Sebastian Vetteltől, a Ferrari német versenyzőjétől.

A 33 éves Hamiltonnak ez volt az idei első és pályafutása 63. futamgyőzelme. A számos látványos előzéssel és óriási küzdelemmel, valamint biztonsági autós fázisokkal tarkított bakui viadalon Kimi Räikkönen, a Ferrari finn pilótája lett a második, míg Sergio Perez, a Force India mexikói versenyzője a harmadik.

Szenzációs teljesítményt nyújtott az újonc monacói Charles Leclerc, aki hatodikként ért célba, ezzel pályafutása első vb-pontjait szerezte meg. Első világbajnoki pontját kaparintotta meg az új-zélandi Brendon Hartley is, aki a Toro Rossóval a tizedik pozícióban fejezte be a viadalt. A második kanyartól kezdve több ütközés is történt a szűk városi pályán, Räikkönen és Esteban Ocon találkozása után pedig a versenybíróság a pályára küldte a biztonsági autót. A safety car a hatodik kör elején engedte el a mezőnyt.

A negyvenedik körben a verseny egész ideje alatt egymással küzdő két Red Bull-pilóta, a negyedikként haladó Max Verstappen és az ötödik Daniel Ricciardo összeütközött, így mindketten feladni kényszerültek a viadalt.

A 48. körben Vettel túlságosan rövid féktávot próbált venni, ezért nem tudott elfordulni az első kanyarban, így Hamilton és Räikkönen is elment mellette. Három körrel a leintés előtt az élen haladó Bottas jobb hátsó defektet kapott a célegyenesben, így Hamilton átvette a vezetést. A vb két hét múlva a Spanyol Nagydíjjal folytatódik.

A vb-pontversenyek élmezőnye négy futam után:  pilóták: 1. Lewis Hamilton 70 pont, 2. Sebastian Vettel 66, 3. Kimi Räikkönen 48, 4. Valtteri Bottas 40, 5. Daniel Ricciardo 37  csapatok: 1. Ferrari 114 pont, 2. Mercedes 110, 3. Red Bull 55, 4. McLaren 36, 5. Renault 35.