Szombaton nyitotta meg a sepsiszentgyörgyi Diakónia Keresztyén Alapítvány Írisz Ház nappali foglalkoztató központja az idén nyolcadik alkalommal megszervezett Outsider Art kiállítást, amely az első olyan hivatalos fórum Romániában, ahol az önmagukat a képzőművészet nyelvén kifejező értelmi fogyatékkal élő személyek megmutatkozhatnak a nagyközönségnek. A rendezvényt szakmai intézményként támogató Árkosi Kulturális Központ ezúttal egy kiadványt is megjelentetett az Outsider Art eddigi történetéről.

A kiállításmegnyitón elsőként Makkai Péter lelkipásztor, a Diakónia Keresztyén Alapítvány által működtetett Írisz Ház vezetője köszöntötte a népes közönséget, aki többek között örömét fejezte ki az Árkosi Kulturális Központtal való gyümölcsöző együttműködésért, amely intézménynek köszönhetően a fogyatékkal élők központjának falai közül sikerült kilépniük az „igazi művészeti szférába”. Elmondta, nyolc éven át tartó munkájuk elérte célját, amit az a különös eset is igazol, amelyre a napokban került sor, a most kiállított Labirintus című képen ugyanis valaki elkezdte berajzolni a kijárati útvonalat.

Mi más a művészet célja, mint bevonni a nézőt az alkotás világába, és ezáltal megosztani vele a művészet élményét? – mutatott rá a lelkipásztor, hozzátéve: az alkotó ezúttal elérte célját.

Kopacz Attila, az Árkosi Kulturális Központ vezetője megnyitóbeszédében kijelentette: megtiszteltetésnek érzi, hogy ők lehetnek az a szakmai intézmény, amely az Outsider Art rendezvények szervezésében való közreműködés által lehetőséget teremthet a fogyatékkal élők kibontakozására. 2013-ban nyitotta meg először az árkosi kastély kapuit a rendezvénynek, és azóta évről évre mellettük áll, mert a művészetnek ezt a szegmensét is ugyanolyan fontosnak érzi, mint a professzionális művészetet. Rámutatott, mióta a hivatalos programjukba is bekerült az esemény, többször kellett költségvetési vitákat folytatnia érte, de az egyre látványosabb eredmények őt igazolják. Végezetül reményét fejezte ki, hogy a kiadott katalógus hozzájárul majd az Outsider Art „diadalmas meneteléséhez a képzőművészet rögös útján”.

A Hollandiában élő Makkai Réka művészettörténész, az Outsider Art ideológusa röviden a rendezvény történetéről mesélt, elmondta, a 2010-ben Kívülállók Művészetének elnevezett kezdeményezés jó úton halad a befogadás művészete felé.

Hollandiai tapasztalatok nyomán látták, hogy a fogyatékkal élőben milyen változásokat idéz elő a művészi alkotómunka, ezért is hirdették meg az első Outsider-pályázatot, azóta pedig évről évre egyre jobb képekkel találkoznak.

A harmadik évben workshopot szerveztek a segítők számára, mert fontosnak érezték, hogy a profikhoz hasonlóan ezek a művészek is szakmai támogatást kapjanak, amely által megtanulják például a különböző médiumok használatát. A következő évben már nagyobb képek születtek, új anyagok jelentek meg, fejlődött a technika, minőség, aztán megszületett az ötlet, hogy tábort szervezzenek, amely tavaly már nemzetközi táborrá nőtte ki magát, ahová Németországból és Olaszországból is érkeztek vendégek. Makkai Réka lapunknak elmondta, a szeretet és a kíváncsiság vezette, amikor belevágott ebbe a munkába, amely által nemcsak ő segít másoknak, hanem maga is rengeteg jó élménnyel gazdagodik.

A kiállításmegnyitó után a fogyatékkal élők néptáncbemutatója következett Ürmösi-Incze Hunor és Mária irányításával.