Jobb helyre nem is kerülhetett volna a báró Bornemissza Elemérné Szilvássy Karola életét bemutató kiállítás, mint a sepsiszentgyörgyi Írisz Ház tegnap megnyílt kávézójába, hisz a jótékonyságáról, szociális érzékenységéről, művészetek iránti vonzalmáról ismert kolozsvári nagyasszony lelkületéhez hasonló indíttatásból történik minden ebben a létesítményben, ahol a sérült fiatalok közössége igazi nagycsaládot alkot.

A Carola kávézó több, mint egy olyan hely, ahol hangulatos környezetben elfogyaszthatunk egy finom feketét, hisz létrehozói egyfajta irodalmi, képzőművészeti, zenei klubként is kívánják működtetni, ugyanakkor az ide látogatók bepillanthatnak az Írisz Ház foglalkoztatottjainak, a fogyatékkal élő fiataloknak a mindennapjaiba. A bárpultnál mozgássérült fiatal szogál fel, az Írisz-csapat néhány tagja sütik készítésére is befogható, így mindez értük is van, és azért, hogy érzékenyítse a betérőket irányukba.

Szilvássy Karola példát mutatott életével az elesettek, a bajbajutottak megsegítése révén, maga ápolóként dolgozott az első világháborúban, de kitűnt irodalom- és művészetszeretetével, modernségével is. Ezekre az erényekre hívja fel a figyelmet a Carola kávézóban berendezett, a nagyasszony életét bemutató kiállítás.

A pannók Szebeni-Szabó Róbert munkáját dicsérik, a berendezés anyagi fedezetére az Írisz Ház egyik holland barátja adományozott kétezer eurót, a festést, mázolást a házigazdák terápiás munkacsoportja végezte. A Carola kávézó ötlete Makkai Péter református lelkésztől, az Írisz Ház vezetőjétől származik, a megvalósításban együttműködtek a Carola Egyesülettel és a Balassi Intézet sepsiszentgyörgyi Magyar Kulturális Központjával, amelynek igazgatója, Szebeni Zsuzsa méltatta a tegnapi megnyitón Szilvássy Karola tevékenységét.

A nagyszámú jelenlévőt kávéval és süteménnyel kínálták, és távozás előtt többen meglátogatták az Írisz Házat, amely máskor is nyitott az érdeklődők előtt. Makkai Péter lapunknak azt mondta, az Írisz Ház nem a fogyatékkal élő fiatalok szigete, ez a létesítmény a városé, mindazoké, akik elfogadják a másságot.