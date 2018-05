A Nemes Áron edzette alakulat ma a selejtezőt és az elődöntős szakaszt hibátlan mérleggel záró, illetve a végső sikerre is esélyes Târgoviștéi ISK-MSC gárdájával játszik (18 óra), csütörtökön a Bukaresti Olimpia (14 óra), pénteken a Kolozsvári Napoca Baschet (14 óra), szombaton a Brassói CSU (14 óra), míg vasárnap a LAPI Dés lesz az ellenfél (9 óra).

Túl a 15. fordulón

Továbbra is a címvédő Bad Boys vezeti a háromszéki amatőr kosárlabda-bajnokságot, miután a küzdelemsorozat 15. fordulójában sem talált legyőzőre. Az eredmények: Brassói Braşovia–Athlos ISK 38–58, Háromszék–Bad Boys 52–62, Keleti-Kárpárok Múzeuma–Bálványos 20–0, Da Bomb–Drink Team 51–46. A No Stress–Rozsdás Csont találkozót elnapolták. Egy bepótolt mérkőzés: No Stress–Athlos 43–49.

A tabella:

1. Bad Boys 15 0 902–540 30

2. Da Bomb 13 2 953–654 28

3. Háromszék 11 4 771–554 26

4. KKM 9 6 794–653 24

5. Drink Team 7 8 616–711 22

6. Bálványos* 8 7 755–675 21

7. Athlos ISK 4 11 549–781 19

8. No Stress 3 11 501–624 17

9. Rozsdás Csont 3 11 567–742 17

10. Braşovia 1 14 471–945 16

* két büntetőpont levonva

A 16. forduló találkozói: * ma Athlos ISK–Rozsdás Csont (18.30 óra) * pénteken Bálványos–Brassói Braşovia (17.45 óra), Drink Team–Keleti-Kárpátok Múzeuma (18.55 óra), No Stress–Bad Boys (20.05 óra) Háromszék–Da Bomb (21.15 óra). (t)