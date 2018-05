Következő írásunk

Jegyek a Reflex4 előadásaira

A Reflex4 előadásaira a belépőjegyek nagy része elfogyott, viszont a spanyol Juan Manuel Fernández Montoya, „Farruquito” Improvisao című előadására, a németországi TAVASZI ÁLDOZAT bemutatójára, a She She Pop és édesanyáik című performance-előadásra, a lengyel Song of the Goat színház Songs of Lear című drámai eseményére, a Kolozsvári Állami Magyar Színház Rosmersholm-jára, illetve a Piatra Neamț-i Tineretului Színház Wolfgang (fotó) című Radu Afrim-rendezésére még lehet jegyet váltani. A helyi színházak előadásai közül az Alice-ra (Tamási Áron Színház) és a Liftre (M Stúdió) vannak még szabad helyek.