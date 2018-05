A Valami Amerika 3. Erdélyben

Az erdélyi és partiumi mozikba is megérkezik a 2018-as év legsikeresebb magyar filmje: a Vándormozi és a Taylor Projects május 4-től bemutatja Herendi Gábor Valami Amerika 3. című alkotását, amelyet már több mint 370 ezer néző látott a magyarországi mozikban – tudatta közleményben a forgalmazó. Sepsiszentgyörgyön a Művész moziban vetítik majd.

A Valami Amerika 3. története szerint Tamás, Ákos és András, a balek testvérek minden eddiginél lehetetlenebb helyzetbe kerülnek a szélhámos Alex miatt. A körülményeket bonyolítja a rendőrség, továbbá Bala és Toni egymással versengő maffiabandája is. Egy rejtélyes, milliókat érő, lopott bélyegért indul hajsza, és ezen múlik a fiúk sorsa. Beleveti magát a nyomozásba Eszter és Timi is, mindenki versenyt fut az idővel. Vajon ezúttal is sikerül kikeveredniük a slamasztikából…?

A Valami Amerika első részét 2002-ben 529 187, a folytatását 2008-ban 448 738 néző látta a mozikban.

Ezzel az eredménnyel Herendi Gábor két alkotása az 1990 óta készült magyar játékfilmek mezőnyében máig előkelő helyen szerepel – idézik fel a közleményben. Ráadásul a Magyar Vándornak és a Kincsemnek köszönhetően a rendező a rendszerváltás utáni legsikeresebb magyar közönségfilm-alkotóvá vált.

A Valami Amerika 3. amúgy igazi sztárparádé: a harmadik rész szereposztása nagyrészt követi az első két epizódét, de ezúttal számos új közönségkedvenc is feltűnik a vásznon.