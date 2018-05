Újra együtt az ABBA

„Nem várt következménye lett annak a döntésnek, hogy összehozunk egy ABBA avatár turnét. Mind a négyen úgy éreztük, hogy 35 év után jó mulatság lesz újra összefogni és stúdióba vonulni” – fogalmaztak közös közleményükben. A két szám közül az egyik címe I Still Have Faith In You (Még mindig hiszek benned), a dalt decemberben sugározza majd a BBC brit és az NBC amerikai televízió egy showműsorban, amelyben az ABBA tagjainak digitális avatárjai adják majd elő.

Újabb közös munkájukról az ABBA tagjai azt írták, „onnan kezdtük el, ahol abbahagytuk: olyan volt az egész, mintha megállt volna az idő, és csak egy rövid szünetre váltak külön útjaink”.

Goral Hanser, az ABBA szóvivője az új dalokról közölte: „hangzásuk a megszokott lesz, de modern is”.

Hanser hangsúlyozta, az együttes nem fog élőben fellépni, csupán hologramok lesznek a jövőbeni ABBA avatár turnén.

Az ABBA 1972-ben alakult, az Agne­tha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad, Björn Ulvaeus és Benny Andersson alkotta svéd csapat 1974-ben vívta ki magának a nemzetközi hírnevet, miután Waterloo című számukkal megnyerték az eurovíziós dalfesztivált. 1982-ben váltak szét útjaik, utoljára 1986-ban álltak együtt színpadon. Az elmúlt évtizedekben 400 millió példányban keltek el albumaik.

Azóta ellenálltak minden felhívásnak az újabb közös zenélésre, 2000-ben például állítólag egymilliárd dolláros ajánlatot kaptak egy turnéra.

Az új dalokról szóló bejelentés bombahír a rajongóknak, akiket idén elkényeztet a londoni South Bank kulturális központban rendezett kiállítás a svéd együttes karrierjéről, miközben Bjorn Ulvaeus és Benny Andersson Tim Rice-szal közösen írt Chess (Sakk) című musicaljét is felújítják Londonban.