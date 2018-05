Előző írásunk

Mint sok-sok háromszéki kistelepülésen, itt is jelképes a kikelet. Alkonyatkor pislákoló fények jelzik, hogy hol is található a Kisborosnyóhoz tartozó elzárt település, ha azonban besötétedett, leáll a mozgás, pihenőre tér az élet, és néma csend üli meg a völgyet. Délebéd idején érkeztünk a tenyérnyi lakótelepre, de még akkor is a csend uralkodott. Kispatakon csak most borultak virágba a fák, az erdők övezte völgyben késik a kikelet.