Csemeték a jövő nemzedékének

Városszépítő akciójuk sikeres volt, s bár objektív okok miatt változtatniuk kellett eredeti tervükön, hogy a patak medrét ültessék be fákkal, végül az összes facsemetét földbe helyezték.

Egyed Emőke, a Zike elnöke ismertette a városszépítő akció előzményeit: már az év elején elkezdték szervezni az eseményt, akkor már gondolkodtak azon, hogy mit is lehet tenni a mederszabályozás során kivágott patak menti vegetáció helyreállításáért. Ekkor jött a fásítási ötlet.

Benkő László alelnök a Zike által készített közvélemény-kutatás eredményét osztotta meg: az ott élők nagy hányada támogatja a faültetést.

A Zike a baróti polgármesteri hivatallal, az olaszteleki állami erdészet munkatársaival, az Ex-for Kft.-vel, a Memento kocsmával, ifj. Csíki Ferenc segítségével ültette el a fákat a város felső határában lévő Keleti-tó környékén, a Felső Víz utca gáton túli részén és a városi strand mögött.

Az akció során közel hatvan önkéntes dolgozott és ültette el a zömében szomorúfüzet, juhart, kőrist, lila és fehér akácot.

A történet itt nem ér véget, az elültetett fákat tovább gondozzák, felügyelik a Zike tagjai, a polgármesteri hivatal vállalta a csemeték rendszeres, heti háromszori öntözését, és az egyesület reméli, hogy a környéken élők is gondozzák azokat.

A beszámolón a város polgármestere, Lázár-Kiss Barna András is jelen volt, azt ígérte, hogy a hivatal továbbra is partner marad az effajta akciókban, támogatják a hasonló kezdeményezéseket. Amint a Barót-patak mentén is adott lesz a lehetőség, rögtön nekilátnak itt is a faültetésnek.

Egyed Emőke zárásként elmondta, nagyon jó érzés volt látni, hogy ennyi ember össze tudott fogni egy jó cél érdekében, egy szép és hasznos szombati napot tölthettek el együtt, ahol igazi családias hangulat volt, és a jelen fiataljai, felnőttjei fákat ültettek a jövő nemzedékének.

Albert Egon