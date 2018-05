Nyárádi Imre István, a Sapientia marosvásárhelyi kertészmérnöki tanszék agrártudományi és kertészmérnöki szaka sepsiszentgyörgyi kirendeltségének igazgatója megnyitóbeszédében hangsúlyozta: a Sapientia az itthon tanulást, a fiatalok itthoni érvényesülését hivatott segíteni, jelen ver­sennyel pedig a diáktársadalmat kívánják megszólítani, hogy értsék, itthon is lehet szakmát tanulni és a megszerzett tudással érvényesülni. A versenyfelhívásra a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium három csapattal, a Mikes Kelemen Elméleti Líceum és a Református Kollégium két-két csapattal nevezett be.Az első versenyszámként lebonyolított, A drónok forradalma című ötperces vetített képes bemutatón a háromfőnyi csapatok azt bizonygatták, hogy eljött a pilóta nélküli repülőszerkezetek ideje, amikor a digitálisan beprogramozott gépek segítségével munkaerőt, időt, pénzt lehet megtakarítani. A mezőgazdaságban például a földek felmérésére, öntözésre, mintavételre, a területek életviszonyainak megfigyelésére, ültetésre alk

almasak, de állatcsordákat is lehet terelni a drón által kibocsátott speciális hang segítségével. A drónok katonai célokra is használhatóak, de szerepük van sok más területen, ahol információkat kell gyűjteni, tárolni, videó- és fényképfelvételeket készíteni. Szállítást is végezhetnek, vezérelhetőek kézileg, telefonon, táblás digitális gépen.