Reflex4 Nemzetközi Színházi Fesztivál

A háromévente megrendezett Reflex Fesztivál negyedik kiadása idén május 4–16. között zajlik Sepsiszentgyörgyön. A programba olyan meghívott alkotóműhelyek kerültek be, mint a spanyol Juan Manuel Fernández Montoya „Farruquito”, a németországi She She Pop, a brit-német Gob Squad társulat, a szlovén Kranji Prešeren Színház/Potolyi Városi Színház, a lengyel Song of the Goat színház, a magyarországi Örkény István Színház, a Katona József Színház/MASZK/FÜGE/Orlai Produkciós Iroda és Hodworks, a romániai Piatra Neamț-i Ifjúsági Színház és a Kolozsvári Állami Magyar Színház.