A nagy népszerűségnek örvendő megmérettetésen Ausztria, Chile, Csehország, Horvátország, Románia, Svájc legjobb hajtói mérkőztek meg Mezőhegyesen. Romániából kettesfogathajtó kategóriában Bartha Eduárd mellett Babó Kálmán, Pál Attila, Rákóczi Gergő és Nicolae Nistor is próbára tette magát. Az előző idényben országos bajnoki bronzérmes és Balkán-bajnoki ezüstérmes Bartha nem kezdte jól a megmérettetést, a díjhajtásban csak a 24. helyet szerezte meg, hiszen a bírák 71.03 hibapontot adtak. Maratonhajtásban az időjárási körülmények nehezítették a versenyzők dolgát, Eduárd ezúttal a 15. pozícióban zárt 100.94 hibaponttal, majd a legerősebb számában, akadályhajtásban mindenkit maga mögé utasított és 1. helyen végzett 2.59 hibaponttal.

A kökösi Farm utca 500. szám alatt található Bartha-lovastanya 26 éves fogathajtója összesítettben a 14. lett 174.45 hibaponttal.

„A mi szemszögünkből nem volt jól sikerült verseny, pedig két holland lóval vettünk részt a viadalon, a tavaly ezekkel voltunk a világbajnokságon is. A paripák az első napon nagyon idegesek voltak, nem teljesítettek úgy, ahogy elvártuk volna tőlük, és ez az eredményen is meglátszott. A felkészülés során nem tudtunk megfelelően edzeni, mert a pályánk nem volt a legjobb állapotban, és mindezek miatt az idénynyitó versenyünk nem sikerült az elvárásoknak megfelelően. Második nap 35 Celsius-fok körüli hőmérsékletben kellett hajtanunk, és a maratonhajtásban ez a lovakon is meglátszott, viszont az utolsó nap kihoztuk a legtöbbet, és akadályhajtásban nyerni tudtunk. Terveink között szerepel, hogy június 22–24. között Horvátországban újabb nemzetközi viadalon vegyünk részt, illetve július 6–8. között Bodok is otthont ad egy háromcsillagos versenynek” – nyilatkozta Bartha Róbert fogattulajdonos.

A nemzetközi versenyen összetettben Rákóczi Gergő végzett az első helyen (156.97), a második Penzer László (159.39) lett, a dobogó legalacsonyabb fokára Szabó Pál állhatott (159.41). A romániai versenyzők közül Pál Attila hetedik, Babó Kálmán 16. és Nicolae Nistor 23. helyet szerezte meg. (miska)