„Ha esetleg emlékeznek rá: Dan Tanasă, a magyargyűlölő, keresztény- és románellenes provokátor és uszító, aki az égig és vissza is felháborodik (Dan Voiculescu turbószekus pénzén) egyes székelyföldi hatóságok minden kisebb, a zászlóhasználatot, a közigazgatást szabályozó, vagy a diszkriminációellenes törvénytől való feltételezett vagy kitalált eltérése miatt, a jelek szerint végleg a dantanasa.ro Facebook-oldal nélkül maradt” – írta Hedrich a Neuer Weg portálon. Az oldalt korábban már többször is törölték egy időre, erről Hedrich rendszerint hírt is adott, és arra buzdított mindenkit, hogy jelentse az uszító tartalmakat. Dan Tanasă személyes profilja ugyanakkor továbbra is elérhető, és azért az sem mentes a magyarok ellen uszító írásoktól. (Főtér)

ÁLLOMÁSFELÚJÍTÁS ÖNERŐBŐL. Saját zsebükből, önkéntes munkával javították fel az újtusnádi vasútállomás utaskiszolgáló helyiségeit a helybéli vasúti forgalomirányítók. Több helyen málló, leomló vakolat, megsárgult, koszos és szinte teljesen összefirkált, rajzolt falak – így festett hosszú éveken át Újtusnádon a vasútállomás váróterme, illetve a jegypénztár melletti helyiség. Az épület tetőszerkezetét néhány éve kijavították – miután évekig ázott a felső szint, és omlott a vakolat a külső falról –, a belső felújításokra azonban már nem volt pénze a Román Vasúttársaságnak. Miután hiába vártak a helyzet orvoslására, a vasútállomáson szolgálatot teljesítő és az összes feladatot ellátó négy forgalomirányító úgy döntött, önkéntes munkával, saját költségükre végzik el a legszükségesebb javításokat. „Mindenki részt vett a munkában, ki mihez ért, azt végezte” – számolt be Nedelka Csaba, az egyik vasúti alkalmazott, aki három társával, Benedek Jánossal, Kósa Lászlóval és Orza Máriával osztozott a feladatokon. (Székelyhon)

SZÁZEZREK MAJÁLISOZTAK KÜLFÖLDÖN. Több mint 780 ezer személy lépte át Románia határát a május elsejei négynapos minivakáció alatt – közölte a Román Országos Határrendészet. A tájékoztatás szerint április 28. és május 1. között 361 ezren léptek az ország területére, 421 ezren hagyták el azt, és 202 ezer jármű haladt át a határellenőrzési pontokon. A legnagyobb forgalmat a román–magyar határon regisztrálták, itt 248 ezren lépték át a határt, de sokan választották a légi szállítást is: 203 ezer személy utazott repülőn külföldre vagy külföldről Romániába az elmúlt négy nap alatt. A román–bolgár határt 120 ezren lépték át az említett időszakban. (Agerpres)