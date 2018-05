Helyi kirendelt irodák

„Az RMDSZ mindig elkötelezett volt a valós decentralizáció mellett. Regionális kirendeltségek helyett helyi kirendelt irodákat szorgalmaztunk, valahányszor a különböző intézmények kirendelt struktúráinak létrehozására került sor. Ezt tettük most is a Természetvédelmi Területek Országos Ügynökségének esetében is.