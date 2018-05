Feloszlatta magát az ETA

Levélben jelentette be a Baszk Haza és Szabadság (ETA) terrorszervezet, hogy döntött szervezetének teljes feloszlatásáról és működésének végleges befejezéséről – közölte az eldiario.es című internetes újság.

A lap közzétette az eredeti, baszk nyelven, április 16-i keltezéssel írt levelet, amelyet a terroristák különböző szervezeteknek, intézményeknek és baszk rendőröknek is eljuttattak.

Az ETA korszaka véget ért, de Baszkföld konfliktusa Spanyolországgal és Franciaországgal nem, mert az nem az ETA-val kezdődött, és nem szűnik meg az ETA útjának lezárultával – áll a levélben, amely hangsúlyozza: „Baszkföld most egy új lehetőség előtt áll, hogy végleg lezárja a konfliktus időszakát, és építse a közös jövőt”.

A terrorszervezet írásában felidézi, hogy – mint fogalmazott – „az évek során a számos erőfeszítés ellenére sem voltunk képesek megoldásra jutni, sem az ETA, sem a kormány, sem a baszk rendőrök. Ez egy közös felelősség, és az ETA vállalja a ráeső részt ebből”.

Az ETA (Baszk Haza és Szabadság – Euskadi ta Askatasuna) Francisco Franco tábornok diktatúrája alatt szerveződött, 1959-ben alapították radikális nacionalista baszk diákok. Franco az egységes Spanyolország megteremtését tűzte ki célul, ennek jegyében elnyomta a baszk kultúrát, betiltotta az európai kontinens egyedüli izolált, egyetlen más nyelvre sem hasonlító nyelvét, indexre tette az ezen írott könyveket is. Az ETA első akcióját 1961-ben hajtotta végre, egy politikusokat szállító vonatot akart kisiklatni, első áldozata 1968-ban egy rendőr volt, akit igazoltatás közben lőtt le egy terrorista. A szakadár szervezet az első tervezett merényletét ugyanebben az évben követte el, majd 1973-ban Luis Carrero Blanco miniszterelnököt, Franco kijelölt utódát gyilkolták meg. Az ETA a spanyol demokrácia 1975-ös helyreállítása után is folytatta küzdelmét, öt évtized alatt a gyilkos merényletek mellett számos emberrablást, zsarolást és szabotázsakciót követett el. Az Európai Unió és az Egyesült Államok által is terrorszervezetnek nyilvánított ETA bázisa azonban fokozatosan szűkült.

Az 1990-es évekre a baszkok többsége már nem a fegyveres harcban látta a megoldást céljai eléréséhez.

A hangulat változását érzékelve, az ETA 2006-ban tűzszünetet hirdetett és tárgyalásokat ajánlott a spanyol kormánynak. A radikális szárny azonban az év decemberében két halálos áldozatot követelő merényletet hajtott végre a madridi repülőtéren, ezután már Baszkföld városaiban is tömegek követelték az erőszakcselekmények beszüntetését. Madrid kíméletlen fellépéssel válaszolt, a spanyol és a francia hatóságok összehangolt fellépésének köszönhetően 2008-ig az ETA hét felső vezetője került rendőrkézre. A meggyengült, ütőképességét elvesztő szervezet 2011 októberében bejelentette, hogy felhagy a fegyveres harccal.