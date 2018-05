Rodica Pârvan feljelenti a román színházat

Habár a személycserével mindkét érintett fél egyetértett, Rodica Pârvan szükségesnek tartotta elmondani véleményét, s azt is, hogy ellenőriztetni kívánja a színház vezetőinek tevékenységét. Egész a művelődési miniszterig elmegy, mert szerinte megengedhetetlen dolgok történnek; még azt is az igazgatónő számlájára írja, hogy a Közösségi színpadot a városnapokon a Szent György térről az ’56-os emlékparkba költöztették. Nem ellenkezett a leváltásával, mert amúgy is csak papíron létezett a vezetőtanács, hiszen az elmúlt két évben mindössze kétszer hívták be a testület üléseire. Ez egy fantomvezetőség, ő maga pedig már belefáradt abba, hogy szélmalmokkal harcoljon. Aki megmondja az igazat, az kényelmetlen személlyé válik, ő pedig nem rejtette véka alá, hogy az igazgatónőt nem tartja a román közösség érdekeit képviselő személynek. Ezek után kérték visszahívását, amiről ő maga a kulturális szakbizottság ülésén értesült. Még a Facebookon is „megtámadták”, amiért az SZDP tagja. Nos, ők más párthoz, a Mentsétek meg Romániát Szövetséghez tartoznak, de ez nem menti fel őket, el kell számolniuk a tetteikkel.

Azt is kifogásolta, hogy az igazgatónőt meghívták a Szent György Napok szervezőcsapatába.

A városnapok szervezőcsapatába a kulturális intézmények vezetőit hívták meg, az Andrei Mureşanu Színház igazgatónője is ebben a minőségében, nem a román polgárok képviselőjeként volt jelen – válaszolta Antal Árpád polgármester, és hozzátette: az, hogy ki képviseli a román közösséget, sokkal bonyolultabb kérdés, de nem az egyesületek, alapítványok száma, illetve a nagyobb hangerő dönti el.