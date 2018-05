Balesetek, ittas vezetők

Három közúti baleset is történt a hosszú hétvégén a háromszéki utakon, illetve több ittas vezetőt is tetten értek. A rendőrség tájékoztatása szerint hétfőn Sepsiszentgyörgyön a Fenyves utcában egy üresen álló, elszabadult gépkocsi súlyosan megsebesített egy járókelőt, illetve a Vojkán utcában egy 37 éves, ittas férfi nekihajtott egy parkoló gépkocsinak. Utóbbi sofőrről kiderült, még jogosít­vánnyal sem rendelkezik.

Szintén hétfőn Vargyas határában egy 33 éves motoros túl gyorsan hajtott, felborult, könnyebb sérülésekkel úszva meg a kalandot. Jogosítvány nélkül vezetőkből nem volt hiány máshol sem, Mikóújfaluban egy 29 éves férfi bukott le, és ő is ittasan ült a kormány mögé, Hidvégen egy 16 évest füleltek le, amint egy lejárt időszakos rendszámmal felszerelt autót vezetett, Magyarós határában pedig egy ittas, négykerekű terepmotoron száguldozót állítottak meg a rend őrei. Ez utóbbi is felöntött a garatra. Kedden Kézdivásárhelyen egy furcsán közlekedő jármű tűnt fel a közlekedésrendészeknek, melyet meg is állítottak. A 39 éves férfi alaposan elázottan ült a kormány mögé, és megtagadta az együttműködést a rendőrökkel. (ndi)