Szombaton 19 órától, vasárnap 19 órától és hétfőn 18 órától a Háromszék Táncstúdióban Songs of Lear – Song of the Goat Színház, Wrocław, Lengyelország. Angol, latin és kopt nyelvű előadás magyar és román felirattal. Részletek a reflexfest.ro honlapon. Idén is hirdet Mecénásbérletet a fesztivál: Szabó Krisztinával vehetik fel a kapcsolatot a 0726 083 338-as telefonszámon. Jegyek a Tamási Áron Színház jegypénztáránál, a kulturális szervezőirodában kaphatóak hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 10–14 óráig, előzetes foglalásra nincs lehetőség. Teljes értékű jegyeket online a www.biletmaster.ro oldalon lehet vásárolni.

RÖVIDEN

Áramszünet. Bélmezőn május 11-ig naponta 8–16 óráig; Bodokon ma 8–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

Vásár és virágkiállítás. A Tega Rt. Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalával közösen május 4–6. között szervezi meg a város főterén a termelők és kézművesek vásárát a kertészeti és virágkiállítással együtt.

Erdélyi túrakínálat címmel Köllő Zsolt biológiatanár, gyakorlott túrázó vetítéssel egybekötött bemutatót tart Erdély természeti látnivalóiról, túrahelyeiről ma 20 órától Sepsiszentgyörgyön a Tein Teaházban. Belépő: 5 lej.

Ingyenes felkészítő. A sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceumban ingyenes felvételi felkészítőt tartanak a szeptembertől induló drámaosztályba ma 17 órától a líceum drámatermében. A felvételire május 18-án, pénteken 15 órakor kerül sor. Beiratkozás május 14–15-én a líceum titkárságán. Érdeklődni a 0740 578 725-ös telefonszámon lehet.

Mozgásművészet. Sepsiszent­györgyön a Live Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma 19 órától társaságitánc-tanfolyam haladóknak. Telefon: 0722 233 774.

Előadás. A kovásznai Pokolsár Egyesület színjátszó csoportja szombaton 20 órától az alsólemhényi kultúrotthonban mutatja be Tamási Áron Hullámzó vőlegény című háromfelvonásos színművét.

Az Aranyszívek Nyugdíjas Egyesület május 6-án, vasárnap 18 órától a Park vendéglőben anyák napi bált szervez. Telefon: 0723 727 279.

Gombapárokról. A László Kálmán Gombászegyesület szervezésében május 7-én, hétfőn 18 órától előadást tartanak az ismertebb gombáinkról és a velük összetéveszthető mérgezőkről Gombapárok címmel. Folytatásként képes bemutató az egyesület szeptember–december közötti időszakban zajlott tevékenységeiről.

Hulladékelszállítás. A Tega Rt. ezen a héten Sepsiszentgyörgyön és vidéken a családi házak lakóövezetéből a szelektív hulladékot szállítja el. A háztartásban fölöslegessé vált elektromos és elektronikai eszközöket, használt bútorokat és egyéb tárgyakat, valamint a szelektív hulladékot ma 12–20 óráig Előpatakon gyűjti be.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi mai programja: 16.15-től De toutes mes forces (francia dráma, 2016) román felirattal; 16.30-tól Jönnek a kacsák (amerikai–kínai animációs film, 91 perc, 2018) magyar szinkronnal; 18 órától Patients (francia filmvígjáték, 2016) román felirattal; 18.15-tól Túl szexi lány (kínai–angol vígjáték, 2018) román felirattal; 20 órától Barbara (francia dráma, 2016) román felirattal; 20.30-tól Bosszúállók: Végtelen háború (amerikai akciófilm, 149 perc, 2018) román felirattal; 22 órától Valami Amerika 3. (magyar játékfilm, 103 perc, 2018) román felirattal. Pénztár és telefonos helyfoglalás 15 órától, telefon: 0787 526 102. Részletek a www.arta.city­plex.ro/hu honlapon.

Hitvilág

A sepsiszentgyörgyi Krisztus király egyházközségben ma 22 órától virrasztás az altemplomban, amely a 6.30-as szentmisével zárul. A virrasztást a Mária Rádió közvetíti. S Szombaton 17 órától kiszolgáltatják a bérmálás szentségét.

A sepsiszentgyörgyi unitárius templomban vasárnap 11 órától anyák napi ünnepséget tartanak.

Tánc

Néptánc és balett. Kettős produkcióra kerül sor ma 18 órától a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Házban, ahol a Művészeti és Népiskola diákjai lépnek színpadra néptánc- és dzsesszbalett-produkcióval. A balett-táncosokat Tüzes Csilla készítette fel, a néptáncosok István Ildikó diákjai. A belépő 7 lej.

Zene

Anyák napi koncert vasárnap 17 órától a zágoni kultúrotthonban. Fellépnek a sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola diákjai, illetve a Zágoni Ifjúsági Zenekar. Vezényel: Musát Gyula.

Halott Pénz-koncert május 6-án 19 órától a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceumban. Jegyek elővételben kaphatók a városi szervezőirodában, a Hárit-irodában, a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Házban elővételben 30 lejért, a helyszínen és a koncert napján 35 lejért.

Figyelemfelkeltő motorosrendezvény

A Free Adventures Bikers motorosegyesület Sepsiszentgyörgyön a Bodok Szálloda előtti térre várja szombaton 10 órára a motorosokat, hogy felvonulással hívják fel az autósok figyelmét: motorosok is léteznek a közutakon. 12 órakor indulnak az előre meghatározott útvonalon, 13 órára érkeznek meg a Gyöngyvirág utcai Írisz Ház udvarára, ahol díjkiosztással és babgulyás elfogyasztásával zárul a rendezvény. Információk az egyesület Facebook-oldalán.

Jancsó Benedek-emlékverseny

A magyarországi Jancsó Alapítvány és Kovászna Megye Tanácsa másodszor szervezi meg a Jancsó Benedek nevét viselő történelmi emlékversenyt, amelybe idén bekapcsolódott Hargita és Maros megye is. A vetélkedőt a három megye magyar nyelvű iskoláinak 7–8. osztályos tanulói számára hirdették meg I. (Hunyadi) Mátyás király témakörben. A 32 csapattól beérkezett érvényes pályamunkákból a zsűri márciusban tíz csapatot (hat Kovászna, három Hargita és egy Maros megyei) juttatott az emlékverseny döntőjébe, amelyre szombaton 9 órától kerül sor a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében. Az eseményen köszöntőt mond Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke is.

Az év praxisa a Kárpát-medencében

Május 10-éig tart Az év praxisa a Kárpát-medencében pályázat, amelyre egy-egy életmentő vagy éppen hétköznapi, legalább 10–15 mondatos történet megírásával és elküldésével lehet ajánlani a háziorvosokat és a velük dolgozó nővéreket. A díjátadón a nyertes háziorvosok az erkölcsi megbecsülésen túl értékes orvosdiagnosztikai eszközöket kapnak a pályázatot támogató cégek felajánlásának köszönhetően. A pályázatról bővebben a www.evpraxisa.hu honlapon lehet tájékozódni.

Ügyelet

Gyógyszertár. Sepsiszentgyörgyön mától csütörtökig naponta 20–8 óráig az 1918. december 1. úti Salvia II. (telefon: 0267 313 112, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki), szombaton és vasárnap 8–12 és 16–20 óráig a Benedek Elek utcai Pro-Sana (0367 407 567); Kézdivásárhelyen hétvégén a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015), hétfőtől a Gábor Áron utcai Ambrózia I. (0267 360 608); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton 8–16 óráig, vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Hermann (0745 822 449) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Fogászat. Sepsiszentgyörgyön szombaton és vasárnap három rendelőben is fogadják a sürgősségi eseteket: a Sport utca 3/1/I./1 alatti Oral Care fogászati rendelőben szombaton és vasárnap 10–12 óráig (telefon: 0267 708 465); Veress Zsombor dr. Dezső Attila rendelőjében, az Olt utca 37/27/E/1. címen szombaton és vasárnap 9–11 óráig (telefon: 0742 774 662); Fazakas Szabolcs fogorvos magánrendelőjében, a Grigore Bălan tábornok út 30/65/1. címen éjjel-nappal. Telefon: 0744 857 743.

Sebességmérés

Kovászna megyében ma a 10-es országúton Szitabodzán, Bodzafordulón és Krasznate­lepen; a 11-es országúton Uzon, Maksa, Szentivánlaborfalva, Kézdivásárhely, Nyujtód; a 12-es országúton Oltszem, Málnás, Mikóújfalu és Sepsibükszád közelében mérik a járművek sebességét.