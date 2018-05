Bár az AS Roma 4–2 arányban győzött a vendég FC Liverpool ellen, az újabb csoda elmaradt a Bajnokok Ligája elődöntőjének visszavágóján, hiszen az első mérkőzésen elért háromgólos sikerének köszönhetően az angol csapat jutott a fináléba.

A háromgólos hátrányban levő AS Roma kezdte jobban a mérkőzést, viszont a 9. percben a Mersey-parti csapat szerzett vezetést Sadio Mané révén, aki nem hibázta el az angolok első helyzetét. Ez volt az első találat, amelyet az olasz gárda hazai pályán kapott ebben a BL-szezonban. A 15. percben egy nem mindennapi öngóllal érkezett az egyenlítés, miután a felszabadítani igyekvő Dejan Lovren épp James Milner fejét találta telibe, ahonnan a jobb sarokba pattant a labda. A folytatásban a házigazda kapufáig jutott, viszont a Liverpool Georginio Wijnaldum góljával előnybe került.

A szünet után továbbra is az olasz együttes irányított, majd Edin Dzeko megszerezte az egyenlítő találatot. Az AS Roma néhány kihagyott helyzet után két jogos büntetőt nem kapott meg, a hajrában pedig Radja Nainggolan lőtt egy kapufás gólt, és nem sokkal később a belga középpályás tizenegyesből is betalált, de ez sem volt elegendő a döntőbe jutáshoz. A május 26-i kijevi döntőben az elmúlt két alkalommal győztes Real Madrid lesz az angol együttes ellenfele.

A Bajnokok Ligája 1992 óta írt történetében abszolút rekordot jelent a Roma és a Liverpool két mérkőzésen szerzett 13 találata, a korábbi rekord 10 gól volt az elődöntőkben.

Ezek után nem meglepetés, hogy a Roma az első csapat, amely hat szerzett góllal búcsúzott a finálé kapujában. Sőt, 2005 óta, tehát 13 éve először fordul elő, hogy a Barcelona csapatát búcsúztató együttes nem jut el a fináléig.

Eredmény, elődöntő, vissza­vágó: AS Roma–FC Liverpool 4–2 (gólszerzők: Milner 15. – öngól, Dzeko 52., Nainggolan 86., 94. – tizenegyesből, illetve Mane 9., Wijnaldum 26./összesítésben: 6–7). (miska)