Száz kilométeres zarándoklat Csíksomlyóra

A Mária Út utolsó 100 kilométere kiépített zarándokútvonal, amely az El Caminóhoz hasonlóan egész évben használható lesz, és május 13-ától válik elérhetővé Parajdtól Csíksomlyóig az udvarhelyszéki és a gyergyószéki útvonalon. Ekkortól lehet zarándokolni mindkét útvonalon egyénileg vagy a szervezett programokhoz csatlakozva. Népszerűsítését a 2018-as pünkösdi búcsúhoz kapcsolják a szervezők.

Céljuk, hogy a búcsúra zarándokolók az utolsó 100 kilométert úgy tegyék meg Csíksomlyóra, ahogyan azt már több mint 450 évvel ezelőtt elődeink is tették: csoportosan, egy nagy családhoz csatlakozva, életre szóló élménnyel gazdagodva, saját korlátaikat legyőzve és jobban megismerve önmagukat.

Az utolsó 100 kilométer gyalog, lovon vagy kerékpárral való megtételének gondolata azzal a céllal született, hogy az érdeklődők a Hargita megyei Parajdtól egészen Csíksomlyóig két útvonal közül választva olyan élményben részesüljenek, amely által megismerhetik a helyi történelmet, látványosságokat, illetve amely segíti a résztvevőket abban, hogy ne csak a környezethez kerüljenek közelebb, de saját fizikai és lelki kitartásukat is próbára tehessék.

Két útvonalon térképezték fel többek között a szállásokat, boltokat, látványosságokat, műemlékeket, segélypontokat stb., továbbá a zarándokokat minden helységben kapcsolattartók segítik, és a látványosságokhoz audió­vezetés is készül, amelynek segítségével séta közben hallgatható meg az éppen megtekintett nevezetességhez kapcsolódó történet, vagy lejátszás közben az online térképen virtuálisan is körbejárható.

A 100km.mariaut.ro honlap segítséget nyújt az egyéni zarándokutak szervezéséhez, de az érdeklődők csatlakozhatnak az Erdélyi Mária Út Egyesület által szervezett gyalogos, lovas, kerékpáros programokhoz.

A zarándokútvonalak kiépítése érdekében összefogtak a civilek, az egyház, a politikum és különböző szervezetek. Európai tradíció, erdélyi történelem, székely kultúra és életre szóló kaland lehet mindazoknak, akik élnek a lehetőséggel. Az érdeklődők a honlapon ingyenesen igényelhetnek ötnyelvű zarándokútlevelet, amelybe útjuk során a megjelölt pecsételőhelyeken pecsétet gyűjtenek.

Mindazok, akik pecsétekkel igazolják, hogy az említett három mód egyikén tették meg a Mária Út utolsó 100 kilométerét, elismerésképp egy névre szóló tanúsítványt vihetnek haza örök emlékül. Érdeklődni Molnár Sándornál lehet a 0730 711 745-ös telefonon vagy a molnar.sandor@mariaut.ro e-mail-címen. (józsa)