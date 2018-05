Hagyják meg a piacunkat!

Előző írásunk

Az egyik ,,falumban” egy kis elemzést végeztem. Az volt a témája, hogy a régi falusi házak és telkek milyen változáson mentek át az utóbbi 50 év alatt. Néztem ezt a helyzetet így is, úgy is, ebből vagy abból a szempontból is, és már előre leszögezem, hogy nemcsak a Föld forog, hanem a falukép is változik, időben és térben.