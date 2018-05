Az uniós pénzeket nem „jófejségből” adják

Mint ismert, a Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke szerdán Brüsszelben bejelentette: az EB a jogállamiság követelményeinek meglétéhez kötné az uniós kifizetéseket a következő hétéves költségvetési időszakban (2021–2027). Elemzők szerint Brüsszel így akar nyomást gyakorolni a közép- és kelet-európai államokra, különösen Magyarországra és Lengyelországra, hogy a migráció kérdésében is sorakozzanak fel a többi tagállamhoz.

A hatályos jogszabályok és szerződések világosan rögzítik a tagállamok jogait és kötelességeit, mindenki számára ugyanazokat – szögezte le Szijjártó Péter, megerősítve: Magyarország semmilyen olyan javaslattal nem ért egyet, ami zsarolási potenciált adna bárkinek a kezébe a szerződés szerint járó kifizetésekre vonatkozóan.

Nyugat-Európában többször is megpróbálták úgy beállítani az uniós forrásokat, mint amelyek „valamifajta jófejség nyomán” járnának a közép-európaiaknak, vagy mintha humanitárius adományok lennének – tette szóvá a tárcavezető, kifejtve: ez nem így van, a források járnak Közép-Európának, miután megnyitotta saját piacait, ahol a nyugati cégek óriási profitot tehettek zsebre.

Ez nem egy egyirányú utca, mindenkinek teljesíteni kell a kötelezettségét – szögezte le. A forráselosztásra vonatkozó objektív feltételrendszert jogszabályok rögzítik, ha valaki módosítani akarná azokat, akkor meg kell tennie javaslatát és lefolytatni a szükséges jogi eljárásokat. Értékelése szerint ha szubjektív kritériumokat akarnának bevezetni, akkor zsarolási kapacitást lehetne ezzel kiépíteni, ez pedig ellentétes lenne az uniós szerződésekkel.

A miniszter beszámolt arról is, hogy a következő hónapokban komoly vitákra számít az újabb hétéves költségvetési keretről. A vitás területek közé sorolta az agrártámogatásokat, jelezve: az előterjesztők meg akarják kurtítani azokat, Magyarország viszont a franciák oldalán állva ellenzi ezt. Szijjártó Péter szerint ugyancsak komoly viták várhatók a kohéziós forrásokról. Megjegyezte azt is, hogy az unió új kihívások előtt áll, a legutóbbi ciklus forrásainál például még nem volt migrációs válság, terrorfenyegetettség, biztonsági kihívás, most viszont mindezekkel szembesül a közösség. Reflektálni kell az új helyzetre – jelentette ki, jogos felvetésnek minősítve, hogy a közös külső határt védő országok segítséget kapjanak.