Reflex4 Nemzetközi Színházi Fesztivál

A háromévente megrendezett Reflex fesztivál negyedik kiadása idén május 4–16. között zajlik Sepsiszentgyörgyön. A mai program: 19 órától a Háromszék Táncstúdióban Songs of Lear – Song of the Goat Színház, Wrocław, Lengyelország. Angol, latin és kopt nyelvű előadás magyar és román felirattal. Részletek a reflexfest.ro honlapon. Idén is hirdet Mecénásbérletet a fesztivál: Szabó Krisztinával vehetik fel a kapcsolatot a 0726 083 338-as telefonszámon.