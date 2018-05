Az előző esztendők hagyományaihoz híven idén is Kézdiszentkereszt indította el a kézdiszéki falunapok sorozatát: május első hétvégéjén tizenhatodik alkalommal zajlott a rendezvény a Trefán Leonárd-iskola udvarán, a művelődési otthonban és a sportpályán. Az esemény legszínvonalasabb mozzanata idén is a Gábor Judit tanítónő kezdeményezésére született felső-háromszéki népdaltalálkozó volt.

A seregszemle évről évről színvonalasabb és népszerűbb, amint azt a résztvevők növekvő száma is bizonyítja, hiszen ha az első évben 123-an, idén – a hatodik találkozón – már 225-en vettek részt székely népviseletben hét kézdiszéki településről. A csoportok zömét népi zenekar is elkísérte. Lemhényből Miklós Mária Terézia tanítónő, Kézdialmásról Kovács Ildikó Mária óvónő és Kaján Klára tanítónő, Csomortánból Moré László tanító, Esztelnekről Jánó Zoltán kántor, Bélafalváról Kiss Melinda tanítónő, Torjáról Kerekes Izabella tanítónő, a házigazda szerepét betöltő Kézdiszentkeresztről pedig Gábor Judit tanítónő vezette a fellépő énekes csoportot, illetve a szólistákat. Torja első alkalommal volt jelen a rendezvényen. A találkozón idén is zsúfolásig telt a művelődési otthon nagyterme. A közösségépítő és -formáló rendezvény védnökségét a sepsiszentgyörgyi Kerezsi Mária zenetanár és Kerezsi János ny. zenetanár, a csernátoni Radu Ibolya tanítónő és Radu József néptáncoktató, valamint Gergely Zoltán néptáncoktató, kézdiszentléleki iskolaigazgató, a Perkő Néptáncegyüttes alapítója vállalta.

A megjelenteket, falusfeleit és a védnököket Páll Endre, a község polgármestere köszöntötte, aki arra kérte a fellépő csoportokat, hogy ragaszkodjanak népi hagyományainkhoz, kultúránkhoz. Gábor Judit szervező elmondta: minden települést egy-egy énekes csoport képvisel, s abban mindkét nemnek és minden korosztálynak jelen kell lennie, akár egy nagy családban. A találkozó nagylelkű támogatóknak köszönhetően jöhet létre évről évre – hangsúlyozta a szervező, aki azt is elárulta, hogy az eddigi népdaltalálkozókon 470 népdal hangzott el a közel ezer énekes ajkáról.

A rendezvény mottójául a mezőségi Válaszúton született és idén februárban 92. életévében elhunyt Kallós Zoltán néprajzkutatótól származó, „Addig leszünk magyarok, amíg magyarul énekelünk és magyarul táncolunk” jelmondatot választották.

A csoportok fellépése előtt Kallós Zoltán kedvenc dalát László István Botond adta elő. A hét fellépő csoportot a közönség vastapssal jutalmazta. A rendezvény kiértékeléssel és egy népdal közös eléneklésével ért véget.

Tegnap a Vatány Gábor plébános által celebrált ünnepi szentmisén megerősítették fogadalmukat a 25, 30, 40, 50 és 60 évvel ezelőtt házasságot kötött házaspárok. A legidősebb pár a hatvan esztendeje együtt élő Jakab Lajos és Erzsébet. A szentmise után benépesedett a Trefán Leonárd-iskola udvara, ahol Páll Endre polgármester köszöntötte a jubiláló párokat, akik a templomból helybeli mazsorettek és zenészek vezetésével sétáltak át az iskolaudvarra. Anyák napja lévén, az elöljáró az édesanyákat is köszöntötte. Ezt követően a Trefán Leonárd-iskola mazsorettcsoportja és a Szép Emlékek Nyugdíjasklub lépett színpadra, énekekkel és verssel szórakoztatta a nagyszámú közönséget. A műsor után a község elöljárói egy-egy szál virággal, a családtagok, barátok és ismerősök pedig virágcsokrokkal és -kosarakkal köszöntötték a jubiláló házaspárokat. Délután az RMDSZ Kézdiszentkereszti Nőszervezete kézműves-tevékenységet tartott az iskolásoknak, majd a Trefán Leonárd-iskola és a helybeli Tisztás Néptáncegyüttes adta elő ünnepi műsorát.