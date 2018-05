Szakács- és pincérvizsga

Gáj Nándor igazgató elmondta: a tanfolyam végzősei akkreditált képzésben részesültek, sikeres záróvizsga esetén valamennyien megkapják az oktatásügyi minisztérium által is elismert oklevelet. A pincérek vizsgája három, a szakácsoké pedig két részből állt, egy elméleti kérdéseket tartalmazó teszt után a pincérek összeállítottak egy menükártyát egy-egy menüsorral különböző eseményekre, amit be is mutattak, illetve megfelelő poharakat és evőeszközöket tettek az asztalra. A harmadik vizsgatétel gyakorlati részből állt: amit a szakácsok elkészítettek, azt tálalták fel svájci, illetve angol típusú felszolgálásban. A szakácsok vizsgája egy elméleti részből és egy háromfogásos étel elkészítéséből állt.

A pincér- és szakácsképzést Incze Anikó, Csucsi Antal és Moraru Katalin irányította, és a tanfolyamba a veszprémi szakközépiskola vendégoktatói is besegítettek.

A képzés során román és angol nyelvet is oktattak. Össze­sen tizenhatan – tíz pincér és hat szakács – végezték el a féléves tanfolyamot. Gáj Nándor azt is közölte, hogy értesülése szerint máris vannak újabb érdeklődők, ezért a képzést Sepsiszentgyörgyön és Kézdivásárhelyen a közeljövőben ismét megszervezik. A végzettek egy részének máris munkát ajánlottak, s olyan is akad közöttük, aki az április végi, május eleji hosszú hétvégét ledolgozta. A vállalkozók részéről folyamatos az igény, hogy ügyes, talpraesett szakembereket alkalmazzanak.