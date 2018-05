Lengyel filmek a Reflex4 Fesztiválon

A Teatroteka on tour olyan kezdeményezés, amely a varsói Adam Mickiewicz Intézet és a sepsiszentgyörgyi Balassi Intézet partnerségében valósul meg. A lengyel színházi kultúra elválaszthatatlan része a tévészínház, ami mifelénk talán a művészi igényű tévéjáték műfajához áll a legközelebb. A tévészínház nem egyszerűen egy színházi előadás felvétele, hanem kiváló alkotók által létrehozott önálló művészi produkció, amelyet a köztelevízió minden hétfőn, fő műsoridőben sugároz. A műfaj 65 éves múltra tekint vissza, és hétről hétre több mint egymilliós nézettségnek örvend. A Reflex fesztiválon bemutatandó öt film mindegyike egy-egy kortárs lengyel drámát dolgoz fel, reprezentatív gyűjteménye ennek az egzotikus határműfajnak.

Május 7-én, hétfőn 15 órakor a Művész moziban egy beszélgetéssel veszi kezdetét a lengyel filmvetítések sorozata. A Pászt Patrícia lengyeldráma-történész és műfordítóval való beszélgetést Iulia Popovici színikritikus vezeti.

A beszélgetés után 16 órakor vetítik a Szolidaritás Kísérleti Üzem című filmet (fotó). A darab a Szolidaritás Független Szakszervezetet övező legendát kíséreli meg feldolgozni. A mozgalom történetét egy fiatal hölgy, Grażyna szemszögéből követhetjük végig. Grażyna, miután lediplomázott az egyetemen, 1980 nyarát a tengerparton tölti, majd egy alsó-sziléziai gyárban kezd dolgozni, ahol csatlakozik a frissen alakult munkásmozgalomhoz. Grażyna nem jelenik meg a darabban, személyét barátai, kollégái és rokonai visszaemlékezéseinek kollázsa alapján ismerhetjük meg. Egy fiatal, őszinte és idealista nő képe rajzolódik ki előttünk, aki közeli kapcsolatba kerül a Szolidaritás alsó- és középszinten működő aktivistáival, így szembesülnie kell a szervezet közel sem tökéletes hétköznapi valóságával.

Kedden 16 órakor a Bőrönd című filmet vetítik, amelyben Franswa Jackoh az igazságot keresi. A Narrátor és az Üzenetrögzítő tanácsára ellátogat a Holokauszt Múzeumba, ahol az egyik auschwitzi bőröndön felfedezi édesapja vezetéknevét. Ily módon látogatása különleges ízt kap, az emlékezés és identitáskeresés útjává válik. Az igazság, amelyet egész életében keresett, hideg zuhanyként zúdul rá. Olyan emlékek, kérdések, helyzetek elevenednek meg, amelyek mindeddig a homályban kísértettek.

Május 9-én, szerdán 16 órai kezdettel a Koronázás című film következik, amelyben Maciek számot próbál vetni élete összes lényeges eseményével, a számára fontos emberekkel, mintha azok egy régi fajta panoráma-sztereoszkóp képei lennének. A megjelenő alakok erős érzelmekkel átitatott, szubjektív képekké állnak össze, álomszerű görbe tükröt tartva neki. Saját személyét is két alakként pillantja meg: Az Erős Maciek nevű alteregója kegyetlen edzőként kísérti Gyenge Macieket, és nem nyugszik addig, amíg be nem teljesíti küldetését. Eközben a démonikusan örvénylő álomszövet egyre jobban rátelepszik a valóságra. A kezdeti ártatlanul groteszk játék őrjöngő haláltánccá változik, és a főhős, miután bejárta eddigi élete útját, a legnagyobb kihívással találja szembe magát: még egyszer, utoljára szembe kell néznie édesapjával is.

Csütörtökön szintén 16 órától a Fölött című filmet vetítik. Realisztikus beállításban nézhetjük végig Jakub történetét, akit egy olyan bűnért ítéltek 20 évnyi börtönre, amelyet nem követett el. Jakub kiszabadul a börtönből, de létezhet-e számára valódi szabadság ezek után? „A szabadság nem egyéb, mint a titok hiánya.” Jakub tudomást szerez az egyetlen állítólagos szemtanúról, akinek a vádjai alapján ítélték őt el.

Pénteken 16 órától A zsidó című film kerül sorra, amelyben egy bezárás előtt álló kisvárosi iskola igazgatója összehívja a tanárok tanácsát azzal a szándékkal, hogy megmentsék az épületet, ahol több mint negyven éven át dolgozott. A tanács tagjai rájönnek, hogy létezik egy könnyűnek látszó megoldás: csak írniuk kell egy bizonyos izraelita embernek, akinek az apja egykor az iskola tanulója volt. Az elsőre komikusnak látszó találkozó sztereotípiákkal terhes vitává alakul, amelyben az iskola tanárai számára lehetőség nyílik, hogy szembesüljenek saját városuk múltjával, amelynek egykori lakosai fele zsidó származású volt.

