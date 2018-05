Azért fordultak a bírósághoz, mert megítélésük szerint a portál súlyosan megsértette emberi méltóságukat a „Dragnea kurváját letámadták az SZDP-sek” című cikkben. (Főtér)

NEM VALÓS ÁRLESZÁLLÍTÁSOK. A fekete pénteken (black friday) feltüntetett árak sok esetben már hónapok óta érvényben voltak – jelentette ki csütörtökön Bogdan Chiriţoiu, a Versenytanács elnöke. „Gyakran találkoztunk azzal a helyzettel, hogy a fekete pénteki, jelentősnek nevezett árleszállítások nem valósak: ezek az árak hónapok óta érvényesek voltak. A törvény szerint akkor tehetsz ki egy akciós táblát, hogyha az árak alacsonyabbak, mint a múltban voltak. Ha te hónapok óta tartod azt az akciót, akkor valójában a termék normális áráról van szó, és semmiféle árleszállítást nem alkalmaztál” – magyarázta Chiriţoiu a parlamentben. Hozzátette: az általa vezetett intézmény jelentést terjesztett elő a fogyasztóvédelmi hivatalnak, amelynek jogkörébe tartozik a törvény alkalmazásának ellenőrzése. (Agerpres)

OLCSÓ A NYARALÁS TEMESVÁRON? Temesvárt is beválasztották az idei nyár legolcsóbb európai turisztikai célpontjai közé – írja a Romanian Insider az utazások költségével foglalkozó budgetyourtrip.com listájára hivatkozva. 143 várost összesítettek, ezek közül a legolcsóbb a lengyelországi Wrocław lett, míg a legdrágább az izlandi Reykjavík. Temesvár az össze­sítésben a 7. helyre került, úgy számolták, hogy közel 48 euró/223 lej egy átlagos nap egy turistának a városban. Ebből 17 euró/80 megy étkezésre, 19 euró/88 lej szállásra és 7 euró/31 lej alkohol tartalmú italra. A legolcsóbb lengyelországi városban 22 euró az átlagos napi költség egy embernek, míg a legdrágábban 213 euró. A listán Temesváron kívül még két romániai város van, Nagyszeben a 18. (58 euró), míg Bukarest 112. helyen (110 euró). (Transindex/Romania-insider.com)

FÉRFI APA ÉS NŐ ANYA. A család egy férfi apából és egy nő anyából áll, jelentette ki Ioan Deneş víz- és erdőügyi miniszter a család alkotmányos meghatározásának módosításáról tartott tegnapi konferencián. A Népszavazás a házasságról. Országos és nemzetközi perspektívák című konferencián részt vevő miniszter kifejtette, a rendezvényen való jelenlétével is a referendum megszervezése mellett tör lándzsát. Szerinte egy felmérés is mutatja, hogy a romániai társadalom mintegy 90 százaléka úgy véli, hogy a családot egy férfi apa és egy nő anya alkotja. Deneş emlékeztetett, a törvény értelmében az állandó választási listán nyilvántartott állampolgárok 30 százalékának részt kell vennie a szavazáson annak érvényességéhez, ez több mint hatmillió szavazati joggal rendelkező embert jelent. Azt is kifejtette, hogy azt a vasárnapot, amikor sorra kerül a népszavazás, ő a világosság vasárnapjának szeretné nevezni. A szociáldemokrata politikus úgy vélekedett, hogy más európai országok is átvehetnék Romániától a család alkotmányos meghatározására vonatkozó referendum ötletét, mert „itt az ideje, hogy mi is exportáljunk valamit Európának”. (Agerpres)