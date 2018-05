Az öt nap alatt több mint húsz sportágban tartottak vetélkedőket, idén is volt távirányítós autóverseny, minifoci, asztalitenisz, cselgáncs, teke, kézilabda, kosárlabda, gomb­foci, jégkorongbajnokság, műkorcsolya-, zumba- és kangoo jumps bemutató, rádióamatőr verseny, nagypályás öregfiú-mérkőzés stb. Újdonságnak számított a KSE táncszakosztálya által szervezett kincskereső játék.

Szerdán a kézdiszéki iskolák (lányok és fiúk) számára szervezett minifoci-bajnoksággal kezdődött a KSE-napok idei rendezvénysorozata. Az ötnapos sportkavalkád hivatalos megnyitójára szombat délelőtt a Sinkovits Sportpályán került sor. Fellépett a Tanulók Klubja fúvószenekara és mazsorettcsoportja, valamint a KSE táncszakosztálya. Molnár Cornel KSE-elnök köszöntőbeszédét követően az atlétikapályán felvonultak a szakosztályok képviselői, a sportnapok résztvevői. A tegnap délelőtt rajtoló Kézdivásárhely–Torja–Kézdivásárhely futóverseny, valamint a Csángótelepre és a Bodoki-tetőre szervezett kerékpár-, illetve gyalogtúra nagy népszerűségnek örvendett idén is. Tegnap délután a sportcsarnokban megtartott sportgálán a 2017-es év legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó sportolóit díjazták.

A sportünnep nemcsak a sportról szólt, hiszen péntektől esténként szabadtéri koncertek is voltak: fellépett a helybeli The Crazy Plumbers, a sepsiszentgyörgyi Mano and Friends és a 2017 őszén szentgyörgyi és kézdivásárhelyi zenészekből verbuvált Térerő zenekar.