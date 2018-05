A megyeszékhelyi lányok szerdán a döntőbeli első meccsüket 74–42 arányban veszítették el a Târgovişte ellen. Csütörtökön következett a Bukaresti Olimpiával szembeni mérkőzés, amelyen 58–30 arányban kaptak ki, pénteken pedig a Kolozsvári Napoca Baschet csapata ellen maradtak alul 57–24-re. Szombaton a szentgyörgyi kosarasok a szomszédos városbéli Brassói CSU együttesével mérkőztek meg, s egy jó első félidő után hétpontos előnnyel vonultak szünetre. A harmadik negyed azonban már gyengébbre sikeredett, a Cenk alattiak ledolgozták hátrányukat, és egy kiegyensúlyozott utolsó játékrész után mindössze 2 ponttal, 48–46-ra győzték le sportiskolásainkat. A vasárnapi, utolsó târgoviştéi meccsét a LAPI Dés ellen játszotta az ISK, amit 59–49-re veszített el.

– Annak ellenére, hogy a hatodikok lettünk, emelt fővel zártuk a târgoviştéi turnét. Úgy gondolom, ha a külső tényezők nem zavarnak be, akár a bronzéremért is harcolhattunk volna. A lányok a legjobbjukat nyújtották, még úgy is, hogy mind az öt meccsüket elvesztették. A bajnokság előtt ha valaki azt mondja nekem, hogy döntő tornát játszunk idén, én nem hittem volna neki. A teljes szezon alatt a roppant erős küzdeni akarás jellemezte a csapatot, és ezért büszke vagyok a lányokra – nyilatkozta Nemes Áron edző, aki hozzátette, hogy Bitai Szidónia lett a döntő második legjobb lepattanozója.

A tornát és a bajnoki címet a Târgoviştéi ISK-MSC csapata nyerte meg, amely a bajnokságot veretlenül, azaz százszázalékos teljesítménnyel fejezte be.

A végeredmény: 1. Târgovişte (5 győzelem/0 vereség) 10 pont, 2. Kolozsvár (4/1) 9 pont, 3. Dés (3/2) 8 pont, 4. Olimpia (2/3) 7 pont, 5. Brassó (1/4) 6 pont, 6. Sepsi ISK (0/5) 5 pont.

A Sepsi ISK csapata: Kovács Kriszta, Ioachim Adrienn, Taranek Andrea, Kanyó Bernadett, Ráduly Noémi Anna, Damokos Beatrix, Nagy Hilda, Jankó Edit, Márk Emőke, Bitai Szidónia (edző: Nemes Áron). (tibodi)