A tavaly összesen 144 szakmai egyesület pályázott, sajnos egyik sem Kovászna megyéből. Háromszéken két vízhasználó, közhasznúnak is minősülő egyesület működik, de sajnos egyikük sem tett le pályázatot. A tavaly többszöri hosszabbítás után sem fogytak el a pályázatnál kiírásra került összegek, az idén egyelőre még nem lehet tudni, hogy mikor indul újra az intézkedés pályázhatósága, és mekkora összeggel. A pályázat feltételrendszere nagyon előnyös, hiszen az elnyerhető támogatás értéke nagyon magas, 1–1,5 millió euró közötti, és nem szükséges önrész. Egymillió abban az esetben jár, ha az egyesület a már meglévő öntözési rendszer korszerűsítését szeretné megvalósítani, az 1,5 millió akkor, ha az öntözött terület nagyságát is szeretnék növelni a pályázati pénz segítségével. A Vízügyi és Erdőgazdálkodási Minisztérium tanulmánya és felmérései szerint jelenleg országszinten 619 ezer hektár terület öntözhető, a Mezőgazdasági Minisztérium ezt a területet szeretné emelni a Vidékfejlesztési Alapok nyújtotta lehetőségekkel. A tanulmány szerint az ország területe és vízkészlete közel 1,8 millió hektár öntözési rendszer kiépítését és használatát is elbírná, a vízháztartás felborulása és a vízkészletek nagymértékű csökkenése nélkül.A vidékfejlesztési ügynökség mostani pontosítása az áruforgalmi adóra vonatkozik. Az értesítő szerint nem pályázási feltétel, vagyis nem kizáró jellegű, hogy az egyesület kötelezően áfafizető legyen, és az áfa is elszámolható, vagyis kifizethető a pályázat útján elnyert pénzből. A pályázó egyesület ebben az esetben az áruforgalmi adót a költségvetési számításban a kifizethető összegekhez sorolhatja. Természetesen a pályázat teljes értékét csökkenteni kell a megfelelő áfa értékével. Ellenkező esetben, ha az egyesület áfafizető a pályázatleadás pillanatában, akkor a pályázónak az ügynökséggel egy külön szerződést kell kötnie, amelyben meghatározzák az állami költségvetésből visszaigényelhető áruforgalmi adó értékét.A múlt hét elején az ügynökség bejelentette, hogy a 4.1a intézkedésnél (Beruházások a gyümölcstermesztő gazdaságokban) a kiírás vége előtt elfogyott a pályázható összeg. Az eltelt idő alatt 291 pályázatot töltöttek fel több mint 170 millió euró értékben. Mivel a kiírás keret­összege 85 millió euró volt, és ez az összeg duplán meghaladja a kiírási össze­get, a számítógépes rendszer automatikusan leállt, és nem engedi több pályázat feltöltését. Az ügynökség vezérigazgatója, Adrian Chesnoiu azt is bejelentette a napokban, hogy a pályáztatás május 15-e után újraindul, de egyelőre nem beszélt arról, hogy melyik intézkedések pályázhatóak majd az említett időszaktól, s mekkora összegekkel. A vezérigazgató szerint az általános pályázási feltételrendszer nem fog változni az előző évekhez képest, de tárgyalnak a pontszerzési kritériumok megváltoztatásáról. Felhívja az érdekeltek figyelmét, hogy idéntől az új, 2013-as értékekkel kell számolni a gazdaság általános nagyságát, értékét, a tavalyig a 2010-es értékekkel számoltak. Köztudottan minden növénykultúrának hektáronként, valamint minden állatfajnak és kategóriának megfelel egy bizonyos SO (standard output) érték euróban kifejezve. A pályázó a kész táblázatok alapján könnyen kiszámíthatja a gazdasága méretét, értékét, s megtudhatja, hogy méretében megfelel-e a pályázati feltételnek (a 4.1-es intézkedésnél minimálisan 8000 euró SO, a 6.1-es, fiatal gazdászok támogatása intézkedésnél legkevesebb 12 ezer euró, a kisgazdaságok támogatásánál, 6.3-as intézkedésnél 4000 euró SO). Az értékek (koefficiensek) tanulmányozhatók a mezőgazdasági minisztérium honlapján (www.madr.ro ), a RICA (Rețeaua de Informații Contabile Agricole) altárhelyen.