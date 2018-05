Csökkentenék a költségvetést

A KAP első ága (a második ágat a vidékfejlesztési támogatások képezik), a direkt kifizetések azonban továbbra is előtérben maradnak, hogy a költségvetés-csökkentés ne érintse az európai kisgazdákat – adta hírül az EurActiv. Az EB ugyanakkor javasolja, a tagországok növeljék saját hozzájárulásukat a támogatásokhoz.

Phil Hogan uniós mezőgazdasági biztos szerint a direkt kifizetések csökkenése nem fogja meghaladni a négy százalékot. 16 tagország esetében 3,1 százalékkal csökkennek a direkt kifizetések, öt országban nőni fognak. Például Észtországban 13,6, Litvániában 13,2, Lettországban 12,3 százalékos lesz a növekedés. A bolgár gazdák egyszázalékos csökkenésre számíthatnak. Ezzel szemben Romániában, Szlovákiában, Portugáliában nem várhatók módosítások.

Az EB ugyanakkor a támogatások elosztásának egyensúlyát is meg akarja őrizni. A tervek szerint az egy gazdaságnak megítélhető támogatások összegét legtöbb 60 ezer euróra kívánják határolni. Ezzel a kisgazdák támogatását szeretnék megerősíteni.

Az európai gazdák és a nagy szövetkezetek azonban máris ellenzik a KAP költségvetésének csökkentését.

Joachim Rukwied, a COPA mezőgazdasági szövetség elnöke szerint a mezőgazdaságban dolgozók jövedelme máris 40 százalékkal marad el a más gazdasági ágazatokban tevékenykedők bevételétől.

A költségvetés csökkentése nemcsak a gazdák jólétét veszélyezteti, hanem az EU szociális és környezetvédelmi célkitűzéseit is – figyelmeztetett az elnök.