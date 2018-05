Nőtt a kamat, drágul a hitel

Huszonöt bázisponttal, 2,25 százalékról 2,5 százalékra emelte tegnap a Román Nemzeti Bank igazgatótanácsa az irányadó kamatot. Ugyanennyivel, 1,25-ről 1,5 százalékra növelték a kereskedelmi bankok letétjei után fizetett kamatot is, míg a hitelek után a pénzintézeteknek fizetendő kamatot 3,25-ről 3,5 százalékra. Az új kamatszintek 2018. május 8-ától érvényesek.

A kamatemelések egyik következménye a hitelek drágulása lesz, a másik az, hogy a banki letéttel rendelkezők nagyobb kamatot kapnak elhelyezett összegeik után. Emelkedhet az irányadó bankközi kamatláb, a ROBOR is.

A jegybank igazgatótanácsa idén már harmadszor növeli az irányadó kamatot, januárban és februárban is huszonöt-huszonöt bázispontos kamatemelést hajtott végre. Az infláció a korábban remélt ütemnél gyorsabban emelkedett, és márciusban elérte az 5 százalékot. Emiatt többhetes vita tört ki a kormány és a jegybank között, Klaus Iohannis államfő pedig felajánlotta, hogy közvetít a felek között, beszélt is a bank vezetőivel, az SZDP azonban nem válaszolt a meghívására – végül azonban (a múlt pénteken) mégis asztalhoz ültek a pénzintézet képviselőivel. A tárgyaláson a felek abban egyeztek meg, hogy az infláció külföldi tényezők hatására nőtt. Korábban a kormány azzal vádolta a jegybankot, hogy nem lép fel hatékonyan az infláció megfékezése érdekében, a jegybank egyes tisztségviselői pedig azt vetették a kormány szemére, hogy a munka termelékenységéhez képest gyorsabb ütemben növeli a béreket a közszférában, s ezzel serkenti az inflációt.

A központi bank idén 3,5, 2019-ben pedig 3,1 százalékos inflációval számol.