Tűrhetetlennek, infarktus közeli állapotnak nevezte dr. Lucia Şereş a családorvosok helyzetét, amiben múlt kedd óta kénytelenek dolgozni, mert azzal töltik a legtöbb időt, hogy lesik, mikor működik néhány percig az egészségügyikártya-olvasó, hogy pácienseiknek receptet, küldőpapírt írhassanak. A háromszéki családorvosok egyesületének elnöke arról számolt be lapunknak, hogy már nem bírják a nyomást, hol a számítógépes rendszer, hol egyéb bürokratikus eljárások nehezítik a munkájukat, és még annak is ki vannak téve, hogy önhibájukon kívül büntetéseket rójanak ki rájuk. Ez akkor fordul elő, ha nem sikerül 72 órán belül bevezetniük a rendszerbe a kártyaolvasó akadozása miatt nem online felírt receptet, küldőpapírt, ilyenkor az egészségbiztosítási pénztár megfizettetheti velük a szóban forgó összeget. Ugyanez vonatkozik a gyógyszertárakra is, a recepteket ott is említett három munkanapon belül kell bevezetni a rendszerbe, ezért a patikusok óvatosak a gyógyszerkiadással, a számítógépes program akadozása időszakában a három hónapos recepteket nem is adják ki.

A helyzet a kórházakban sem jobb, és míg április elseje előtt a szakorvos büntetés nélkül megtehette, hogy a pácienst recept, a kezelés leírása, betegszabadság-igazolás nélkül engedte el, legfennebb javaslatokat fogalmazott meg és visszaküldte a családorvoshoz, jelenleg végig kell vezetnie a folyamatot, fel kell vállalnia a teljes körű szakorvosi ellátást, egyébként megbüntetik – hangsúlyozta dr. Lucia Şereş

Érdeklődésünkre Dragoş Tatu, a Kovászna Megyei Egészségbiztosítási Pénztár elnöke elmondta, az egységes számítógépes program múlt péntektől hivatalosan is működik, ezt közölte az országos pénztár, de továbbra is akadozik, egyelőre nem sikerült minden egészségügyi szolgáltatónak beküldenie a múlt havi jelentést, de még időben vannak, minden bizonnyal a helyzet megoldódik. Hasonló esetekben az utolsó percben mindig történtek olyan lépések, amelyek kibillentették a rendszert a holtpontról, de a családorvosok szerint ez a folytonos bizonytalanság az ellátás kárára megy és az ő idegeikre.