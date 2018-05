Május 21-től megyeszinten egyetlen helyszínen, ismét csak Sepsiszentgyörgyön zajlik az amatőr gépkocsivezetői jogosítványok gyakorlati vizsgája – jelentette be Gál Elemér, az Erdélyi Magyar Néppárt önkormányzati képviselője, az egyik kézdivásárhelyi sofőriskola munkatársa, aki szerint a céhes városban minden feltétel adott, nem indokolt a gyakorlati vizsga elköltöztetése.

Gál Elemér szerint a prefektúrának alárendelt, a vizsgák megszervezéséért és jogosítványok kibocsátásért felelős hivatal egyik magyarázata az, hogy a céhes városban csak két villanyrendőr létezik, és nincsenek helyi autóbuszjáratoknak kijelölt megállóhelyek. Az önkormányzati képviselő azt is elmondta, hogy tudomása szerint azokban a megyékben, ahol hasonló problémák voltak, mint nálunk, nem vezették vissza az egyetlen helyszínen történő gyakorlati vizsgáztatást, a megyeközponton kívül a többi városban is le lehet tenni az első gyakorlati vizsgát. Meglátása szerint ezzel a lépéssel a vizsgázni óhajtók költségei megkétszereződnek, hiszen sokkal egyszerűbb lenne, ha a vizsga napján Sepsiszentgyörgyről utazna két-három vizsgáztató Kézdivásárhelyre, mint 30–40 vizsgázó a megyeközpontba.

A kormányhivatalhoz tartozó intézmény a múlt év december elsejétől akarta bevezetni az egyedüli vizsgahelyszínt, de akkor a kézdivásárhelyi amatőr sofőriskolák vezetői Fejér László Ödön szenátortól kértek és kaptak segítséget az ügyben, aki először Sebastian Cucu kormánymegbízottal tárgyalt, majd Bukarestben a sofőrvizsgáztató hálózatért felelős Florin Catana főfelügyelőt kereste meg a gyakorlati vizsga helyszínének megváltoztatását kifogásolva. A honatyának decemberben sikerült kompromisszumos megoldásként elérnie, hogy az első vizsgát mindenki leteheti Kézdivásárhelyen, vagy ott, ahol tanult, és ha ez nem sikerül, csak a következőre kell a megyeszékhelyen jelentkeznie. Gál Elemér arra kérte Bokor Tibor polgármestert, hogy próbáljon valamit tenni az ügy érdekében. Az elöljárónak nem volt tudomása a készülő lépésről, de megígérte, hogy ismét Fejér László Ödön szenátor segítségét fogja kérni, és egy átiratot is megfogalmaznak a prefektúra felé, amit a városatyák a napokban írnak alá, szerdán pedig elküldik a kormányhivatalba.