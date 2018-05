Az elöljáró válaszából kiderült, már tavaly novemberben aláírták a kivitelezési szerződést a versenytárgyalást elnyerő megyei útosztállyal, és azóta többször is ígéretet kapott az illetékesektől, hogy végre elkezdik a Vasút utca aszfaltozását. Nemrég azonban kiderült, hogy a munkálat elkezdéséhez még mindig szükségük van egy engedélyre az építkezési felügyelettől, a legfrissebb ígéret szerint a napokban nekifognak. Ugyanez az ortodox húsvét előtt is elhangzott, de akkor nem történt semmi.

A megyei útosztály munkacsoportja jelenleg a Vágóhíd utcában dolgozik, de amint meglesz az utolsó aláírás is, a csoport felét átirányítják a Vasút utcába. Év végéig a város szentkatolnai kijáratáig be kell fejezni az út korszerűsítését – összegezett az elöljáró.