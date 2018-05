Kiskorúak a kormány mögött

Előpatakon egy 16 éves lánynak engedte át a kormányt édesapja, a hatóságok egy községi úton állították meg őket. Sepsiszentgyörgyön vasárnap éjfél után történt baleset: a rendőrök a Bartalis Ferenc és a Kender utca kereszteződésében találtak egy felborult autót, vezetője azonban elment a helyszínről. Nemsokára azonosítottak egy 17 és egy 22 éves fiatalt, akikről kiderült, megsérültek a balesetben és alkoholt is fogyasztottak, mielőtt vezetni kezdték a személygépkocsit. Helyzetüket súlyosbítja, hogy jogosítványuk sem volt, az általuk vezetett jármű rendszáma pedig érvényét veszítette még január derekán.

Ugyancsak vasárnap éjfélkor bukott le az a 17 éves fiatal is, aki a Grigore Bălan úton vezetett, ám a rendőrök jelzésére nem állt meg, később pedig kerítésnek ütközött. Mint kiderült, ő is hajtási nélkül autózott, s az általa vezetett jármű ideiglenes rendszáma sem volt már érvényes. Hozzá hasonlóan kiszúrták a rendőrök a hét végén azt a Szacsváról Egerpatakra tartó robogóst is, aki nem tudott járművezetői dokumentumot felmutatni, ráadásul kismotorja sem volt bejegyezve, s mint kiderült, rendszámát is egy szekérről kölcsönözték.

A megyei kórház udvarán szombaton akadt a hatóságok horgára egy bátor sofőr, aki szabálytalanul parkolt az intézmény területén – ezért kérték a rendőrség segítségét. Távozása kalandosra sikeredett: a kórház bejáratánál észrevette a járőrkocsit, ezért visszafordult autójával az udvarra, ahol a rendőrségi jármű követte. Amikor már nem tudta útját folytatni, kiugrott autójából és megpróbált elszaladni, a rendőrök azonban elfogták és megbilincselték az ellenszegülő sofőrt. Neki sem volt hajtásija, gépkocsijának ideiglenes rendszáma is kifutott a határidőből – számolt be összesítőjében a megyei rendőr-felügyelőség.