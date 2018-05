Ismét a kormányfő lemondását követeli Iohannis

A pénzügyminisztérium tegnap tette közzé az állami költségvetés első negyedévi mérlegét, és az államelnök nem csupán az előző évi adatokkal hasonlította össze az idei számokat, hanem a szociáldemokrata párt saját programjával is, és megállapította, hogy minden téren lemaradás van. Iohannis szerint a szociáldemokratáknak nincsenek megoldásaik a helyzet kiigazítására, ezért a kormányfőnek sürgősen le kell mondania. Iohannis először április 27-én (nem egészen három hónappal azután, hogy kinevezte miniszterelnöknek) kérte Viorica Dăncilă lemondását, arra hivatkozva, hogy megkérdőjelezte a román jegybank függetlenségét, az államfő szerepét az ország külpolitikájának alakításában, képtelennek bizonyult az állam más intézményeivel folytatott lojális együttműködésre, és csak a pártjától kapott utasításokat hajtotta végre.

Tegnapi elemzésében az államfő először azt szögezte le, hogy a negyedévi mérleget késve hozták nyilvánosságra. Emlékeztetett, hogy az SZDP adó- és illetékcsökkentéseket, nyugdíj- és béremeléseket, emellett pedig utakat, autópályákat, iskolákat és kórházakat ígért a lakosságnak, ebből azonban még nem látunk semmit. Felidézte, hogy már az idei költségvetés elfogadásakor figyelmeztetett: az SZDP tervezete nélkülözi az alapvető gazdasági logikát, és be is bizonyosodott, hogy mind­össze gazdasági bűvészkedésről van szó. Az ígért 25 százalékos béremelést sem teljesítették, hiszen a nettó jövedelmek ugyanakkorák maradtak, sőt, egyes ágazatban csökkentek is. Iohannis megállapította, hogy a bevételek abszolút értékben ugyan nőttek, de 4,5 százalékkal elmaradnak a tervezett szinttől. A kiadások ugyanakkor 22 százalékkal emelkedtek, ezért óriási nyomás nehezedik az államháztartásra. Rámutatott: a kormány egyetlen adónem esetében sem tudta teljesíteni a tervezett bevételt, sőt, ennek szintje kilenc év óta először csökkent. A gazdaság dübörög, de a tavalyi, csaknem 7 százalékos növekedés nem tükröződik sem a beruházásokban, sem a lakosság jövedelmében, és az uniós pénzek felhasználása is messze elmarad a kormány saját célkitűzéseitől – szögezte le az államfő, aki úgy véli, hogy az SZDP elzálogosítja az ország jövőjét.