Román centenárium, magyar konferencia

Románia megkésett a centenáriumi rendezvényeivel, így az erdélyi magyarok szervezik az első történészkonferenciát, az elmúlt évszázad első 25 évére tekintve vissza – jelezte Szabó Ödön történész, RMDSZ-es parlamenti képviselő, a nagyváradi Szacsvay Akadémia vezetője. Székely István, az RMDSZ társadalomszervezésért felelős ügyvezető alelnöke kifejezetten jó hírnek tartja, hogy Románia 2020-ig tolja ki centenáriumi rendezvényeit, mert így a trianoni döntés évfordulója is beleesik a román megemlékezések sorozatába, és az erdélyi magyaroknak is több idő jut centenáriumi üzenetük megfogalmazására, megismertetésére. A politikus hangsúlyozta: a román centenárium évében nem a „magyar szenvedéstörténetet” akarja elismételni az RMDSZ, hanem egy új román–magyar párbeszéd elindításához szeretne hozzájárulni a konferenciasorozattal – amelynek előadásait a száz év erdélyi magyar kronológiájával együtt román nyelven is meg szeretnék jelentetni – és a többi centenáriumi rendezvényével. Keszeg Vilmos néprajzkutató, az EME elnöke kijelentette: a konferencia előadásai keretet adhatnak az arra irányuló erdélyi törekvésnek, hogy minden település, minden család beillessze a saját történetét a történelembe.

A kétnapos konferencián többek között Borsi-Kálmán Béla, Romsics Ignác, Bárdi Nándor, K. Lengyel Zsolt, Ablonczy Balázs, Sárándi Tamás, L. Balogh Béni és Nagy Mihály Zoltán tart előadást.