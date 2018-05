Ő talált rá a fiúra, ő vitte el a községközpontban lévő orvosi rendelőbe, ahol ellátták a sérüléseit, ám a helyi orvos javaslatára a székelyudvarhelyi kórház sürgősségi osztályára is bementek, mert a harapások miatt fennáll a fertőzés veszélye. Mint kiderült, a gyermek édesapjával vigyázott a tehenekre a falutól nem messze, amikor a szülő visszaküldte a településre. A kisfiú kutyáját is magával vitte, és ez szerencsés döntésnek bizonyult, hiszen amikor a medve rárontott, a kutya gazdája védelmére sietve rátámadt a vadállatra. Ez éppen elég volt ahhoz, hogy a kisgyerek kiszabaduljon és berohanjon a faluba. Visszanézve látta, hogy a medve is továbbállt. A polgármester kilövési engedélyt kér a problémás medvére. (Székelyhon)

LUGOSI MEGOLDÁS. A lugosi kórház orvosai saját munkabérükből adományoznak havonta 100 lejt azoknak az ápolóknak, beteghordozóknak és az adminisztrációban dolgozó alkalmazottaknak, akik kevesebb pénzt kapnak az új bértörvény életbe lépése miatt. Erwin Floroni kórházigazgató szerint az orvosok – akiknek a fizetésük jelentősen megemelkedett – így fejezik ki szolidaritásukat hátrányos helyzetbe került munkatársaikkal. Az adakozás önkéntes, a titkárságon történik. A kisegítő személyzet köszöni a gesztust, de egyikük elmondta, hogy ők az államtól, hivatalosan várják el munkájuk megfelelő bérezését, nem az orvosok magánadományaiból. Ez szép, de nem a helyes megoldás – vélik többen is. (Hotnews)

ELSZÁMOLTATNÁK A DIÁKSZÖVETSÉGET. Petíciót indítottak a peticiok.com oldalon, amelyben azt kérik, hogy a Kolozsvári Magyar Diákszövetség (KMDSZ) teljes egészében számoljon el a diáknapokból befolyt összegekkel. A petíció megfogalmazója azt írja, hogy a KMDSZ évről évre egyre több pénzt kér el a diáknapokra, de látványos fejlődés nincs. Régebb 15 lej volt a részvételi díj, és habár csak 30–32 csapat nevezett be, ebből a pénzből meg tudták hívni például az Intim Torna Illegál együttest és hasonló kaliberű előadókat – most azonban 80 lejt kell befizetni, és 59 csapat van (amelyek átlag létszáma 33 fő), de a minőség romlott, idén a Tőtöttcigi és (megint) a Halott pénz lép fel. A résztvevők által befizetett 155 760 lejhez a petíció megfogalmazója szerint hozzáadódik a kinti árusoktól befolyó pénz és a „rengeteg” támogatás, ezért összesen 36 ezer euró áll a KMDSZ rendelkezésére, ezzel kellene elszámolnia. A kezdeményező hangsúlyozza, hogy nem a diákszövetséget akarja lejáratni, hiszen a rendezvény szép, követendő példa. A petíciónak tegnap délelőtt 122 aláírója volt. (Transindex)